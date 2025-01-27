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Лекарства на миллионы тенге выписали переехавшим за рубеж казахстанцам

Опубликовано:

Лекарства
Иллюстративное фото: pixabay.com

Член высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов сегодня в мажилисе рассказал о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования, передает NUR.KZ.

"Аудит выявил отсутствие единой информационной среды во всей системе здравоохранения и ключевых государственных органов. Так, при сверке данных информационных систем министерств здравоохранения, внутренних дел и юстиции, выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж. Это связано с отсутствием синхронизации информационных систем государственных органов с информационной системой фонда Saqtandyrý", - сказал Нурлан Нуржанов.

В целом, по его данным, на 1 января 2024 года в системе ОСМС застрахованы 16,2 млн человек или 81% от всего населения страны.

"Необходимо отметить, что к застрахованным относятся 12 млн человек, относящихся к 15 льготным категориям, финансовую нагрузку за которых несет государство. С учетом 2 млн госслужащих, работников бюджетных организаций и сотрудников квазигосударственного сектора, государство несет финансовую нагрузку за 14 млн застрахованных лиц, или 86% от всех застрахованных", - отметил спикер.

В разрезе медицинских расходов в системе здравоохранения с учетом ГОБМП и ОСМС расходы республиканского бюджета составили:

  • по итогам 2022 года 1,7 трлн тенге, или 77,8% от всех затрат;
  • по итогам 2023 года - 1,95 трлн тенге, или 76% от всех затрат.

В конце 2024 года сообщалось, что через "Социальный кошелек" казахстанцы могут получить бесплатные лекарства, используя QR-коды - таким образом были выданы препараты на основе почти 1,4 млн рецептов.

Стоит отметить, недавно в области Абай в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация".

Такая практика, как уверены в антикоррупционном ведомстве, приводила к дефициту бесплатных лекарств, а пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2215416-lekarstva-na-milliony-tenge-vypisali-pereehavshim-za-rubezh-kazahstancam/

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