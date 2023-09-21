Экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков получил новую должность. Он назначен исполняющим обязанности председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Об этом сообщается на официальном сайте НАО.

Нового руководителя коллективу представил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Тимур Султангазиев и Абылкаир Скаков. Фото: fms.kz

"Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя - 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу", - отметил первый вице-министр.

Абылкаир Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области. Имеет три высших образования по специальностям "экономист и финансист" (Семипалатинский государственный университет им. Шакарима), "юрист" (Казахский институт правоведения и международных отношений) и "магистр делового администрирования" (Московский государственный университет им. Ломоносова).

С 1995 по 2012 годы работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, за исключением периода 2006-2008 годов, когда занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области.

С 2012 по 2016 годы трудился в системе Министерства финансов, в том числе руководил Департаментом государственных доходов Астаны.

С 2016 по 2019 годы Абылкаир Скаков курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, после чего возглавил Комитет по финансовому мониторингу.

В 2020-2022 годах был акимом Павлодарской области.

Напомним, Абылкаир Скаков был освобожден от должности главы региона 1 декабря 2022 года. Соответствующий указ подписал глава государства.

После этого он написал пост в Instagram и извинился за ЧС в Экибастузе, в результате которой город остался без тепла.

"Дорогие жители Экибастуза, я не снимаю с себя ответственности за случившееся и приношу свои искренние извинения! Все эти дни все мои мысли и переживания были и останутся о вас. Желаю вам стойкости, а специалистам и коллегам — скорейшего восстановления теплоснабжения", - отметил экс-аким Павлодарской области.

7 декабря 2022 года регион возглавил Асаин Байханов, который ранее был акимом Павлодара.