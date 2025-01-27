ФМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года, заявили аудиторы

Член высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов на правчасе в мажилисе указал на дисбалансы, выявленные в ходе аудита активов Фонда медстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Нуржанов сообщил, что итоги аудита показывают поступательный рост активов Фонда. За 2022 год поступление активов составило 1,2 трлн тенге, выбыло 960,7 млрд тенге. За 2023 год поступление активов увеличилось до 1,4 трлн тенге, выбыло 1 трлн тенге.

Отмечается, что зафиксирован поступательный рост инвестиционного дохода, который по итогам 2022 года составил 66,7 млрд тенге, по итогам 2023 года - 113,4 млрд тенге, а также рост комиссионного вознаграждения Фонда.

"В то же время, согласно прогнозам действующей финансовой модели Фонда, в ближайшие 5 лет текущее развитие ОСМС приведет к нестабильности системы.

Согласно прогнозируемым Фондом поступлениям и выбытиям, к 2026 году ежегодные расходы Фонда будут превышать поступления, а с учетом накопленных активов, Фонд не сможет выполнять обязательства с 2031 года.

Так, Фонд прогнозирует в своей финансовой модели постепенное сокращение инвестиционного дохода с 2026 года вплоть до нулевых значений к 2031 году", - заявил спикер.

По его данным, в рамках аудита установлено, что при формировании прогноза поступлений финансовой модели ОСМС вместо демографического прогноза применялся средний прирост населения, что противоречило Регламенту Фонда, а также был занижен средний размер ставки вознаграждения по финансовым инструментам до 11% вместо 13,54% при расчете инвестиционного дохода.

Добавим, Нурлан Нуржанов также рассказал о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Кроме того, сегодня мы писали, что депутаты мажилиса во время правительственного часа указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.

Напомним, ранее в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.