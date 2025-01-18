Абылкаир Скаков покидает пост главы Фонда медстрахования

Абылкаир Скаков покидает пост председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НАО.

"Покидает пост по собственной инициативе", - уточнили в пресс-службе ФСМС.

Напомним, Абылкаир Скаков был назначен на должность главы Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) в сентябре 2023 года.

В 2020-2022 годах он был акимом Павлодарской области. От этого поста его освободили в декабре 2022 года.

Также работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области, трудился в системе Министерства финансов, курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, возглавлял Комитет по финансовому мониторингу.

В августе 2024 года Абылкаир Скаков озвучил размер своей зарплаты на посту главы Фонда социального медицинского страхования. По его словам, он получал 1,4 млн тенге в месяц.