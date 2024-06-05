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"Хотела взять тайм-аут": Смаилов ответил на слухи о том, что он "подвинул" Годунову

Опубликовано:

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Бывший премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса прокомментировал свое назначение на пост главы Высшей аудиторской палаты, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в момент назначения Алихана Смаилова председателем Высшей аудиторской палаты многие говорили, что ради него с этой должности сняли предыдущего руководителя ВАП Наталью Годунову.

Они попросили экс-премьера рассказать, как проходило его назначение.

"Наталья Годунова более пяти лет, с 2018 года, руководила Счетным комитетом, далее была главой ВАП. Она показала себя как профессионал высокого уровня. И насколько мне известно, Наталья Николаевна долгое время хотела взять тайм-аут, чтобы решить свои личные вопросы, в том числе связанные со здоровьем", - сказал он.

По словам Алихана Смаилова, по согласованию с главой государства она написала заявление и сейчас занимается своими вопросами.

"Я уверен, что в ближайшее время мы ее увидим на не менее ответственном участке работы, где она сможет дальше приносить пользу нашему государству.

Глава государства с учетом моего опыта работы предложил мне эту позицию, и я, естественно, с благодарностью принял, и буду дальше работать на благо нашей страны", - резюмировал Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2112756-hotela-vzyat-taym-aut-smailov-otvetil-na-sluhi-o-tom-chto-on-podvinul-godunovu/

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