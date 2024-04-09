Экс-председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова получила новую должность в нацкомпании "Қазақстан темір жолы", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КТЖ.

"Решением Единственного акционера АО "НК "КТЖ" от 4 апреля 2024 года членом совета директоров АО "НК "КТЖ", независимым директором избрана Годунова Наталья Николаевна", - говорится в сообщении.

С учетом внесенных изменений совет директоров состоит из 9 человек:

Рыскулов Айдар Кайратович - председатель совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов Единственного акционера;

Сауранбаев Нурлан Ермекович - член совета директоров АО "НК "КТЖ", председатель правления АО "НК "КТЖ";

Отыншиев Елжас Муратович - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов Единственного акционера;

Бердигулов Ернат Кудайбергенович - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов Единственного акционера;

Ирубаев Куат Каиргильденович - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов Единственного акционера;

Ульф Вокурка - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор;

Александер Андреас Ширхубер - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор;

Джон (Йан) МакКей - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор;

Годунова Наталья Николаевна - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор.

Напомним, 1 апреля этого года Наталью Годунову освободили от должности главы Высшей аудиторской палаты указом президента РК.

В тот же день Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова, который ранее возглавлял правительство РК, председателем Высшей аудиторской палаты.

Высшую аудиторскую палату Годунова возглавляла с ноября 2022 года. До этого, с февраля 2018 года, руководила Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, который и заменила Высшая аудиторская палата РК.