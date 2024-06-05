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"Меня уже не обманешь": экс-премьер Смаилов о том, как в Казахстане тратится бюджет

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: официальный информационный ресурс премьер-министра РК

В кулуарах мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что его нельзя обмануть в вопросах бюджета страны, так как у него есть опыт работы премьером, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов пригрозил госорганам "жестким спросом" за недостижение показателей по программам, на которые тратится бюджет.

В кулуарах Смаилов пояснил, что его теперь невозможно обмануть в вопросах, связанных с бюджетом страны, так как, поработав премьер-министром Казахстана, он теперь знает, как планировались траты бюджетных денег в стране.

"Как руководитель Высшей аудиторской палаты я могу проконтролировать с "внешней" стороны, насколько эффективно и целесообразно израсходовали средства.

(…) Естественно, поскольку ранее я сам участвовал в этапе планирования, меня обмануть невозможно. Я знаю, что они говорили тогда (госорганы - прим. ред.), и как сейчас они начинают объяснять, почему что-то было неэффективно и не в соответствии с заявленными целями (потрачено - прим. ред.). Это уже разговор другой, поскольку меня уже не обманешь", - заявил Смаилов.

Журналисты отметили, что сегодня ВАП рассматривал результаты работы кабинета министров 2023 года, который работал под руководством Смаилова.

"Я с себя, естественно, ответственности никакой не снимаю. Как руководитель правительства в тот период, я тоже принимал участие во всей этой работе.

И я уже сказал, что да, встречаясь с администраторами бюджетных программ, я слышал и знаю, с какими бюджетными запросами, заявками, обоснованием и на какие цели бюджетные деньги были выделены", - ответил Смаилов.

Также Алихан Смаилов сегодня заявил, что пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы. Кроме того, он рассказал о времени, когда в стране не хватало средств.

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, по информации на ее официальном сайте, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту республики.

Алихан Смаилов был назначен председателем ВАП в апреле 2024 года. Ранее эту должность занимала Наталья Годунова, которая получила новую должность в нацкомпании "Қазақстан темір жолы".

Напомним, с января 2022 года по февраль 2024 года Алихан Смаилов занимал пост премьер-министра Казахстана. 6 февраля правительство страны ушло в отставку.

После этого Смаилов высказывался о времени, проведенном во главе правительства. По его словам, эти два года носили переломный характер для общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2112699-menya-uzhe-ne-obmanesh-smailov-o-tom-kak-v-kazahstane-tratitsya-byudzhet/

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