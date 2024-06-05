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Смаилов заявил о пике нагрузки на бюджет Казахстана в 2024-2025 годах

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Слово "бюджет" на кубиках
Кубики с буквами. Иллюстративное фото: freepik.com

На заседании мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Смаилов заявил, что пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас, хотя государственный долг и находится в безопасных пределах, долговые обязательства правительства составляют 24,9 трлн тенге. Это по состоянию на январь текущего года.

Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию привлеченных в прошлое 10-летие займов приходится на 2024-2025 годы. За отчетный год на погашение и обслуживание госдолга было направлено 28% от доходов бюджета без учета трансфертов Нацфонда, или 19% от всех расходов.

В этих вопросах нужно долгосрочное видение во взаимоувязке с макроэкономическими и бюджетными параметрами. По всем обозначенным вопросам Высшей аудиторской палатой выработаны соответствующие рекомендации", - заявил Смаилов.

Помимо этого, Смаилов сегодня рассказал о нехватке бюджета в стране – он заявил, что во время нахождения на посту премьер-министра ему это "было известно, как никому".

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году дефицит бюджета сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

При этом в январе сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года за счет налогов казахстанцев в бюджет поступило 16,6 трлн тенге, что на 22,9% больше прошлогоднего показателя. Всего же в госбюджет поступило 22,2 трлн тенге.

Отметим также, в марте глава МНЭ Мади Такие назвал размер госдолга Казахстана - по его словам, на 1 января 2024 года госдолг Казахстана составлял 27 трлн тенге, или 22,8% к ВВП.

"У нас есть лимит - 33%. Он считается безопасным", - пояснял министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112546-smailov-zayavil-o-pike-nagruzki-na-byudzhet-kazahstana-v-2024-2025-godah/

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