Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"На посту премьера мне это было известно, как никому": Смаилов рассказал, как в стране не хватало средств

Опубликовано:

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Сегодня на заседании мажилиса экс-премьер-министр РК, а ныне – глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов рассказал о времени, когда в стране не хватало средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов представил депутатам Заключение Высшей аудиторской палаты (ВАП) к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Он заявил, что в 2023 году были серьезные изменения в стратегическом планировании – число нацпроектов сократили, чтобы направить средства на другие цели.

"Хочу напомнить, что каждый бюджетный тенге изыскивался в условиях нехватки средств. Мне, находившемуся на посту премьер-министра в тот период, как никому это известно.

Была проведена серьезная работа по альтернативным источникам финансирования. Все это для того, чтобы приоритетные задачи были обеспечены ресурсами в полном объеме. Были сняты бюрократические барьеры, созданы все условия для своевременного запуска нацпроектов", – заявил Смаилов.

Теперь, находясь в новой должности, он пригрозил "жестким спросом".

"Уже в качестве главы Высшей аудиторской палаты, хочу заверить: спрос с нерадивых администраторов бюджетных программ будет жесткий и беспристрастный. (…)

Сейчас недостижение запланированных показателей – это исключительно персональная зона ответственности конкретного госоргана. Прикрыться недофинансированием не получится", – подчеркнул Смаилов.

При это отметим, что в середине мая на заседании мажилиса был представлен отчет, в котором было указано, сколько бюджетных средств было неэффективно использовано в 2023 году.

Напомним, с января 2022 года по февраль 2024 года Алихан Смаилов занимал пост премьер-министра Казахстана. 6 февраля правительство страны ушло в отставку.

После этого Смаилов высказывался о времени, проведенном во главе правительства. По его словам, эти два года носили переломный характер для общества.

1 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова председателем Высшей аудиторской палаты.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2112537-na-postu-premera-mne-eto-bylo-izvestno-kak-nikomu-smailov-rasskazal-kak-v-strane-ne-hvatalo-sredstv/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.