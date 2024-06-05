"На посту премьера мне это было известно, как никому": Смаилов рассказал, как в стране не хватало средств

Сегодня на заседании мажилиса экс-премьер-министр РК, а ныне – глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов рассказал о времени, когда в стране не хватало средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов представил депутатам Заключение Высшей аудиторской палаты (ВАП) к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Он заявил, что в 2023 году были серьезные изменения в стратегическом планировании – число нацпроектов сократили, чтобы направить средства на другие цели.

"Хочу напомнить, что каждый бюджетный тенге изыскивался в условиях нехватки средств. Мне, находившемуся на посту премьер-министра в тот период, как никому это известно.

Была проведена серьезная работа по альтернативным источникам финансирования. Все это для того, чтобы приоритетные задачи были обеспечены ресурсами в полном объеме. Были сняты бюрократические барьеры, созданы все условия для своевременного запуска нацпроектов", – заявил Смаилов.

Теперь, находясь в новой должности, он пригрозил "жестким спросом".

"Уже в качестве главы Высшей аудиторской палаты, хочу заверить: спрос с нерадивых администраторов бюджетных программ будет жесткий и беспристрастный. (…)

Сейчас недостижение запланированных показателей – это исключительно персональная зона ответственности конкретного госоргана. Прикрыться недофинансированием не получится", – подчеркнул Смаилов.

При это отметим, что в середине мая на заседании мажилиса был представлен отчет, в котором было указано, сколько бюджетных средств было неэффективно использовано в 2023 году.

Напомним, с января 2022 года по февраль 2024 года Алихан Смаилов занимал пост премьер-министра Казахстана. 6 февраля правительство страны ушло в отставку.

После этого Смаилов высказывался о времени, проведенном во главе правительства. По его словам, эти два года носили переломный характер для общества.

1 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова председателем Высшей аудиторской палаты.