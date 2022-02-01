Мурат Нуртлеу возглавил Администрацию президента Казахстана

Мурат Нуртлеу. Фото: akorda.kz

Нуртлеу Мурат Абугалиевич освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности и назначен на пост главы Администрации президента, сообщает официальный сайт Акорды.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Мурата Нуртлеу от должности первого заместителя председателя КНБ в связи с переходом на другую работу.

Как оказалось, с этого дня Нуртлеу возглавляет Администрацию президента - соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Пост первого зампреда КНБ Нуртлеу занимал с 5 января 2022 года. До этого назначения он был заместителем руководителя Администрации президента.

Согласно сообщению на сайте Акорды, Мурат Абугалиевич родился в Алматы 11 марта 1976 года.

Окончил факультет Международных отношений Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби.

Владеет русским, казахским, английским и немецким языками.

С 1998 по 1999 год работал референтом, атташе Службы государственного протокола МИД РК.

С 1999 по 2003 год - атташе посольства Республики Казахстан в Малайзии.

С 2003 по 2004 год - второй секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2004 по 2006 год - советник министра иностранных дел РК.

В 2007 году занимал пост руководителя секретариата МИД РК, позже - заместителя руководителя аппарата сената парламента РК.

С 2007 по 2011 год - руководитель аппарата сената парламента РК.

В 2011 году занимал должности посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, директора Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2011 по 2014 год - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

С 2014 по 2016 год работал заместителем заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.

С 2016 по 2019 - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонии по совместительству.

С 2019 по 2021 год был помощником президента Республики Казахстан.

Напомним, экс-глава Администрации президента Ерлан Кошанов сегодня стал председателем мажилиса парламента РК. Нурлан Нигматулин, занимавший этот пост с 2016 года, подал заявление об отставке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954007-murat-nurtleu-vozglavil-administratsiyu-prezidenta-kazahstana/