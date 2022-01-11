"Он – профессионал своего дела": экс-министр энергетики Мирзагалиев о своем преемнике

Магзум Мирзагалиев. Фото: ortcom.kz

Теперь уже бывший министр энергетики Магзум Мирзагалиев написал на своей странице в Twitter прощальный пост после ухода с должности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня я завершил свою работу в качестве министра энергетики. Хочу поблагодарить главу государства за оказанное мне высокое доверие.

Вместе с этим, я бы хотел выразить признательность моим коллегам, ветеранам и экспертам нефтегазовой и энергетической отрасли за плодотворную совместную работу за это короткое время", – написал экс-министр энергетики.

Также Мирзагалиев пожелал успехов своему преемнику.

"Болат Акчулаков – профессионал своего дела, работающий в данной сфере долгие годы. Желаю удачи и успехов!" – заключил он.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина. На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Также во вторник, 11 января, было сформировано новое правительство. Пост министра энергетики достался Болату Акчулакову, избранному в апреле 2021 года председателем совета директоров АО "Самрук-Энерго" в качестве представителя интересов АО "Самрук-Қазына".

Магзум Мирзагалиев занимал должность министра энергетики с сентября прошлого года. До этого он возглавлял Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

С теми, кто занял другие ключевые позиции в новом правительстве, можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950649-on-professional-svoego-dela-eks-ministr-energetiki-mirzagaliev-o-svoem-preemnike/