Казахстанцев обманывают рассылкой о сборе денег на горячее питание

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В одном из казахстанских Telegram-каналов появилось сообщение с призывом сбора денег для пострадавших в результате террористической атаки. Как выяснилось, это фейк.

Речь идет об одном из сообщений, появившемся в Telegram-канале "Алматы. Волонтеры питание". В нем говорится, что собранные деньги якобы пойдут на организацию горячего питания для полицейских и врачей.

Специалисты проекта StopFake.kz проверили эту информацию. Они пишут, что на самом деле организация, от имени которой якобы рассылается сообщение, не ведет никаких сборов.

"Сообщения о сборе денежных средств от имени объединения "Я Алматинец" распространяют мошенники. Просим не доверять подобным рассылкам и не перечислять средства на указанные банковские карты", – ответили волонтеры на запрос портала.

Ранее на фоне беспорядков в Казахстане обрели популярность и другие фейки. Один из них касался списания кредитов, другой – захвата биолаборатории в Алматы, еще один – доставки продуктов из супермаркета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950639-kazahstantsev-obmanyvayut-rassylkoy-o-sbore-deneg-na-goryachee-pitanie/