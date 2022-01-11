Спецмаршрут запустили от аэропорта до вокзала Нур-Султана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Нур-Султане от аэропорта до вокзала будет курсировать спецрейс автобусов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика City Transportation Systems.

В компании напомнили, что в связи с временным приостановлением работы аэропорта Алматы авиарейсы перенаправлены в Нур-Султан. Уже из столицы алматинцы вернутся домой, но не воздушным, а железнодорожным транспортом.

"В целях доставки пассажиров во время комендантского часа, управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата города Нур-Султан и ТОО "CTS" запускают спецрейсы маршрутных автобусов сообщением "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" – вокзал "Нурлы жол" с 21:00 до 06:00 с интервалом 30-60 минут", – говорится в сообщении CTS.

Оплата за проезд будет осуществляться в соответствии с установленными тарифами и составит 90 тенге.

В компании отметили, что спецрейс будет работать временно, до возобновления работы аэропорта города Алматы.

Напомним, что аэропорт Алматы сейчас временно закрыт. По информации МИИР, авиагавань технически готова к открытию, но заработает лишь после стабилизации ситуации в городе.

Сегодня в акимате рассказали, в каком состоянии находится аэропорт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950637-spetsmarshrut-budet-kursirovat-ot-aeroporta-do-vokzala-nur-sultana/