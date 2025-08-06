Из-за чего вырос курс доллара, рассказал казахстанский экономист

Курс доллара к тенге вырос в основном из-за инфляции, считает экономист Алмас Чукин. На это также повлияли меры по дедолларизации в Казахстане, дешевеющая нефть и другие факторы. Подробности читайте на NUR.KZ.

Неделю назад средневзвешенный курс доллара в Казахстане побил очередной рекорд, увеличившись на Казахстанской фондовой бирже (KASE) до 546,36 тенге. К данному моменту показатель "откатился" почти на 10 тенге, но вопросы о том, что происходит с казахстанской валютой и как долго это будет продолжаться, еще остались.

На них в посте на своей странице в Facebook ответил казахстанский экономист Алмас Чукин. Согласно его мнению, основная причина ослабления тенге – это инфляция, которая растет из-за резкого увеличения денежной массы, обгоняющей реальные возможности экономики.

Денежная масса при этом увеличивается за счет вливания денег из Нацфонда, которые не созданы реальной экономикой, а являются результатом получения природной ренты от добычи нефти. А далее эти вливания приумножаются через финансовую деятельность банков.

Согласно расчетам экономиста, в прошлом году ВВП Казахстана вырос номинально с 119 до 137 триллионов тенге или на 15%, за минусом инфляции реальный рост составил 4,8%. А денежная масса выросла на 19,2% и составила 45 трлн тенге против 38 трлн в конце 2023 года

"Денег становится сильно много, внутреннее производство не поспевает за растущим спросом, нарастает внутренняя инфляция, после чего импортные товары начинают становиться привлекательнее по цене, спрос перемещается на импорт, что вызывает рост спроса на валюту. А валюты не хватает, и ее цена начинает расти. Инфляция тенге к доллару, иными словами", – объясняет Чукин.

Таким образом, увеличение курса доллара до 540-560 тенге с отклонениями вверх и вниз становится новой реальностью, считает экономист. Он прогнозирует, что в следующем году доллар подорожает еще 40-50 тенге и к 2027 году составит около 600 тенге.

Против тенге играют еще такие факторы, как дешевеющая нефть и крупные дополнительные программы госинвестиций, которые могут еще больше нарастить денежную массу. Ситуацию усугубляет и тот факт, что из Казахстана "утекает" больше долларов, чем пребывает в страну, что в том числе происходит из-за мер по деддоларизации.

Напомним, что другие казахстанские эксперты при этом также ожидают, что через 12 месяцев курс доллара может составить больше 540 тенге. А некоторые аналитики утверждают, что тенге намеренно не дают укрепиться.

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