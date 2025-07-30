Нацбанк "остановил" падение тенге: что происходит с курсом доллара в Казахстане

Из-за резкого ослабления национальной валюты центральному банку Казахстана пришлось вмешаться в торги. Причиной стали спекуляции на валютной бирже. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В течение дня курс доллара к тенге резко вырос, в очередной раз обновив рекорд – некоторые обменники просили 551 тенге за американскую валюту.

Однако позже тенге снова окреп и восстановил свои позиции. Так, к 15:30 он составляет 546,50 тенге по средневзвешенному курсу (плюс 4,23 тенге), а последние сделки были закрыты на отметке в 542,75 тенге.

Как сообщает Национальный банк РК, укрепление стало следствием необходимого вмешательства в процесс торговли на бирже.

"Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.

В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный Банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций.

Базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов США за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США. В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты", – отмечают в Нацбанке.

В результате снизился курс не только на бирже, но и в обменных пунктах.

Актуальные курсы в мегаполисах

Cогласно данным сервиса Kurs.kz, на 15:30 в среду, 30 июля, обменные пункты выставили следующие цены на доллар США:

Астана: покупка – от 540 до 542 тенге , продажа – от 547 до 549 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 541 до 544 тенге , продажа – от 544 до 548 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 541 до 543 тенге, продажа – от 544 до 546 тенге.

Важно помнить, что к окончанию торгов в 17:00 курс может измениться. Пока что наблюдается медленное его укрепление.

Напомним, что ранее Нацбанк не вмешивался в торги – отмечалось, что не наблюдалось спекуляций с иностранной валютой.

Ранее мы рассказывали, где и как казахстанцам узнавать стоимость доллара в связи с запретом на размещение табло для обменников.

Также аналитики сообщали, что Казахстан "копит" больше денег, чем другие страны ЕАЭС.

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