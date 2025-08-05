Стоимость доллара сильно снизилась в Казахстане
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Средневзвешенная стоимость доллара на KASE снижается второй день подряд. За последние сутки снижение составило почти 4 тенге. Почем его продают и покупают в обменниках Казахстана, читайте на NUR.KZ.
На прошлой неделе официальный курс доллара США достиг рекордных 546,36 тенге. Но после вмешательства Национального банка РК на выходные он ушел с курсом 543,24 тенге.
В начале текущей недели падение продолжилось: вчера стоимость американской валюты на Казахстанской фондовой бирже (KASE) снизилась еще на 1,42 тенге, а по итогам сегодняшних торгов – почти на 4 тенге, составив 537,53 тенге.
Обменные пункты в мегаполисах страны также отреагировали на биржевые изменения. Сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, они установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 534 до 537 тенге, продажа – от 540 до 542 тенге;
- Алматы: покупка – от 534 до 538,6 тенге, продажа – от 538,7 до 544 тенге;
- Шымкент: покупка – от 535,5 до 537 тенге, продажа – от 538,5 до 540 тенге.
Почти на 5 тенге за сутки снизился и средневзвешенный биржевой курс евро. По данным торгов иностранными валютами на KASE в 15:30 он составил 619,80 тенге. При этом напомним, что этот показатель почти две недели назад превысил 639 тенге.
Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:
- Астана: покупка – от 617 до 618 тенге, продажа – от 626 до 628 тенге;
- Алматы: покупка – от 615 до 622 тенге, продажа – от 623 до 629 тенге;
- Шымкент: покупка – от 617 до 621 тенге, продажа – от 623 до 630 тенге.
Таким образом, после резкого роста курсы доллара и евро к текущему моменту немного скорректировались. К слову, в том числе по этой причине эксперты не рекомендуют тратить все деньги на покупку валюты на пиковых значениях ее курса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2272215-stoimost-dollara-silno-snizilas-v-kazahstane/
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