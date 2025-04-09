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Курс доллара через год может превысить 540 тенге, считают эксперты в Казахстане

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Қазақ тілінде оқу
Женщина покупает доллары в банковской кассе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сейчас доллар стоит более 518 тенге, однако казахстанские эксперты ожидают, что через 12 месяцев его курс может превысить 540 тенге. С их экономическими прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Недавно мы рассказывали о резком падении тенге – всего за день курс доллара вырос более более чем на 12 тенге. В Национальном банке РК заявили, что причины сильного ослабления национальной валюты кроются в "торговой войне", которую начал Дональд Трамп, а также снижении цен на нефть.

Между тем некоторые аналитики считают, что текущее ослабление тенге является не последним. Согласно данным опроса, который провела Ассоциация финансистов Казахстана, к началу мая курс доллара прогнозируется на отметке 516,3 тенге, что немного ниже текущих показателей. Однако уже через 12 месяцев, согласно прогнозам, он вырастет до 542,5 тенге.

Причины те же: глубокое падение цен на нефть, неопределенность по поводу тарифов США, а также девальвация рубля.

Стоит отметить, что все эти факторы также могут повлиять на инфляцию в Казахстане, которая в последнее время ускоряется и уже достигла 10%. Так, эксперты считают, что ее показатель в следующие 12 месяцев вырастет до 11,2% (хотя месяц назад предполагалось лишь 10,3%).

Не обошли вниманием респонденты и базовую ставку. Так, 25% экспертов ожидает, что на ближайшем заседании Национальный банк РК повысит ее сразу до 17%. Впрочем, 75% считают, что никаких изменений не произойдет и ставка останется на уровне 16,5%.

Прогнозы экспертов по поводу инфляции, курса тенге, базовой ставки в Казахстане
Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Однако важно понимать, что прогнозы не обязательно должны сбыться, ведь это субъективное мнение финансовых экспертов. Их главная цель – рассказать казахстанцам о происходящих в стране событиях и их возможных последствиях.

Ранее мы также рассказывали о причинах падения цен на нефть, а также о том, какие последствия для Казахстана они могут принести.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234231-kurs-dollara-cherez-god-mozhet-prevysit-540-tenge-schitayut-eksperty-v-kazahstane/