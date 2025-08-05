Почему покупка доллара при текущем курсе может оказаться рискованной для казахстанцев

Курс валюты США к тенге резко вырос в июле. Но прогнозы аналитиков указывают, что казахстанцам следует быть осторожными, желая получить выгоду от покупки доллара в будущем. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Курс доллара к тенге в июле вырос на 4%, достигнув максимума в 551 тенге в обменных пунктах, но затем стабилизировался на уровне около 545 тенге после вмешательства Нацбанка.

Аналитики Halyk Finance прогнозируют курс 550-560 тенге за доллар к концу года, отмечая, что июльское ослабление тенге не отражало фундаментальных факторов.

Эксперты предупреждают о рисках покупки долларов на пике курса, рекомендуя вместо этого регулярные приобретения валюты небольшими суммами для долгосрочных целей.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Падение курса тенге к доллару США за июль составило 4%, согласно данным Национального банка РК. В результате было побито несколько рекордов стоимости в обменных пунктах – максимальная отметка достигала 551 тенге (максимальная цена составляла 549 тенге на бирже).

Однако позже курс стабилизировался из-за вмешательства Нацбанка, и теперь он торгуется в пределах 545 тенге в обменниках и около 542 тенге на бирже.

Что будет с курсом доллара дальше

Как сообщают аналитики Halyk Finance, ослабление курса тенге в июле не отражало фундаментальных факторов, из-за чего регулятором и была произведена валютная интервенция.

"Значительное ослабление курса тенге в июле, по нашему мнению, было связано с повышением спроса на валюту в результате оживления инвестиционного цикла и роста сезонного спроса на валюту со стороны населения. При этом повышение спроса на валюту происходило на фоне низкой ликвидности на валютном рынке...

Несмотря на резкое ослабление тенге в июле, мы сохраняем наш прогноз на конец года – 550-560 тенге за доллар", – отмечают аналитики.

Почему сейчас опасно закупаться долларом

Покупка в моменты резкого роста иностранной валюты или любого другого актива (например, акции или золото) может показаться логичным действием – инвесторы или физлица в этом случае ожидают дальнейшего подорожания.

Однако не всегда актив ведет себя так, как этого ожидают покупатели. И закупившись сейчас долларом США по 545 тенге, казахстанцы рискуют столкнуться с убытками, если цены все же "откатятся".

Подобные случаи ранее наблюдались в Казахстане.

Например, согласно данным биржи KASE, в середине марта 2022 года наблюдался резкий рост курса доллара – он достигал 512 тенге на бирже. Однако, как видно на инфографике ниже, затем курс снизился и не восстанавливался до конца 2024 года.

Динамика курса доллара к тенге с 2022 года. Источник: KASE

То есть казахстанцам, купившим доллар на максимальной отметке, пришлось ждать почти три года, чтобы "выйти в ноль". При этом за тот же период деньги подвергались обесцениванию из-за инфляции.

А те, кто не дождался восстановления курса, продавали доллары с существенным убытком для себя.

Схожая ситуация была в начале 2025 года, когда курс доллара вырос до 530 тенге на бирже и затем снова упал. А восстановился он до этих уровней лишь 17 июля – то есть 7 месяцев покупатели валюты на максимумах были в убытках.

Что это значит для казахстанцев

Учитывая предыдущие периоды и прогнозы аналитиков, важно проявлять осторожность при желании держать деньги в иностранной валюте. Особенный риск возникает для тех, кто ранее не покупал доллары и только сейчас решил перевести в них все свои сбережения.

Как ранее советовал эксперт, в первую очередь нужно определить личные цели, для которых планируется покупка доллара или другой иностранной валюты.

Дело в том, что для краткосрочных целей (до одного года) более выгодным будет хранение денег в тенге, а для долгосрочных (свыше одного года: будущее обучение детей, покупка квартиры и так далее) – в долларах и другой иностранной валюте.

Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

Поэтому более безопасным вариантом будет регулярная и стабильная закупка на определенную сумму независимо от текущего курса.

Например, каждый месяц можно приобретать условно по 100 долларов США, будь то по курсу 550 тенге или даже в случае снижения до 545 тенге.

В результате на долгосрочном отрезке (например, 2-3 года) средний курс доллара для казахстанцев окажется более выгодным, чем если бы он сразу купил большое количество валюты за один раз.

Пример безопасных вложений в валюту

Это особенно видно на графике выше: если бы в момент подорожания 15 января 2025 года условный казахстанец купил 1 000 долларов на 529 тыс. тенге, ему бы пришлось ждать 7 месяцев для восстановления вложений – то есть хотя бы не оказаться в убытке (без учета инфляции).

А если бы он вместо этого регулярно покупал по 142 доллара в месяц (чтобы накопить 1 000 долларов через 7 месяцев), то получились бы следующие результаты:

Метод усреднения при покупке доллара Дата Курс покупки Сумма, ₸ Куплено

долларов 15.01.25 529 ₸ 75 118 ₸ 142 14.02.25 497 ₸ 70 574 ₸ 142 14.03.25 501 ₸ 71 142 ₸ 142 15.04.25 518 ₸ 73 556 ₸ 142 15.05.25 510 ₸ 72 420 ₸ 142 16.06.25 514 ₸ 72 988 ₸ 142 16.07.25 529 ₸ 75 118 ₸ 142 Итого 514 ₸ 510 916 ₸ $ 994

В итоге за 7 месяцев он бы потратил 510 916 тенге и купил 994 доллара, а средний курс стоимости валюты для него составил бы 514 тенге за доллар. При этом он бы остался в прибыли, если бы продал валюту по курсу в конце рассматриваемого отрезка в 529 тенге.

Так, сумма выручки составила бы 525 826 тенге, и доход – 14 910 тенге.

А если бы он купил 1 000 долларов 15 января одной транзакцией по 529 тенге, то никакой прибыли бы не получил, если бы понадобилось перевести накопления в тенге 16 июля по тому же курсу.

Другими словами, перед покупкой доллара или иного актива важно определить для себя финансовые цели и не поддаваться панике, надеясь "поймать" выгодный курс. Более безопасным может оказаться подход с регулярными вложениями.

Ранее аналитики рассказали, кому может быть полезным ослабление тенге.

Также мы делились советами о том, как покупать иностранную валюту по биржевому курсу в Казахстане.

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