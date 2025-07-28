"Спекулятивной активности мы не наблюдаем": глава Нацбанка о курсе доллара в Казахстане

За прошлую неделю доллар и евро сильно подорожали на бирже и в обменных пунктах. Однако глава Нацбанка сообщает, что ситуация стабилизируется со временем и спекуляций нет. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что текущий уровень курса тенге недооценен, а ситуация на валютном рынке стабильная и контролируемая.

По словам Сулейменова, давление на курс тенге оказывают рыночные факторы: активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос.

Нацбанк ожидает, что со временем отечественное производство догонит рост денежной массы, и готов оперативно реагировать на резкую волатильность и спекулятивные операции.

Прошедшая неделя оказалась сложной для казахстанского тенге: доллар и евро несколько раз обновили свои рекорды стоимости.

Тимур Сулейменов, глава Нацбанка РК, рассказал о причинах сложившейся ситуации на своей странице в Facebook.

Так, согласно его словам, в центральном банке делят факторы, которые влияют на курс тенге, на три основные категории:

Фундаментальные: мировые цены на нефть и другие экспортные товары, динамика валют основных торговых партнеров, глобальная конъюнктура и другие макроэкономические показатели. Рыночные: спрос и предложение на валюту со стороны бизнеса, населения и государства, импортные закупки, сезонные колебания (например, туристическая активность, выплаты дивидендов). Спекулятивные: операции участников рынка, которые обусловлены не реальными потребностями в валюте, а извлечением выгоды из краткосрочных колебаний курса. Подобные факторы могут значительно усиливать волатильность обменного курса без фундаментальной основы.

"На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен.

Спекулятивной активности мы не наблюдаем – ситуация стабильная и контролируемая.

Основное давление на курс сегодня формируют именно рыночные факторы: активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос", – сообщает глава Нацбанка.

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тенге нужно время

Тимур Сулейменов указывает, что тенге находится под давлением из-за того, что выросли объемы фискальных вливаний в экономику – то есть увеличилась денежная масса (плюс 18% за год). При этом производство товаров не успевает за этим ростом.

"Если объем вливаний в экономику растет быстрее, чем внутреннее производство – это приводит к росту импорта. В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты.

В результате заключаются крупные контракты и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге", – объясняет глава Нацбанка.

Однако он ожидает, что со временем отечественное производство товаров догонит денежную массу.

Также Тимур Сулейменов отмечает, что в Нацбанке внимательно наблюдают за ситуацией на бирже и на межбанковском рынке. А в случае резкой волатильности и спекулятивных операций они готовы оперативно реагировать на ситуацию.

При этом сообщается, что удалось накопить 52,2 млрд долларов США международных резервов, которые позволят при необходимости сгладить спекулятивные колебания.

Напомним, что ранее глава Нацбанка рассказал о решении отложить повышение тарифов.

Ранее эксперт отмечал, что курс доллара может вырасти еще больше, если сохранятся определенные условия.

А чтобы казахстанцам не приходилось сильно переживать за курс доллара, мы делились советами о том, как правильно закупаться американской валютой.

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