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Казахстанцы продолжают отказываться от долларовых депозитов

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Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на подорожание доллара, вклады в иностранной валюте не пользуются спросом среди населения. В третьем квартале их общий объем снизился до 5,3 трлн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Доллар в 2024 году преодолел психологическую отметку в 500 тенге, а в некоторые дни даже превышал курс в 520 тенге. Однако подорожание американской валюты в Казахстане началось еще летом, например, в августе ее курс взлетел выше 480 тенге, а весь сентябрь не опускался ниже 470 тенге.

В теории дорогой доллар должен был стать более привлекательным финансовым инструментом для казахстанцев, чем тенге, а значит, и сделать "долларовые" депозиты популярнее. Однако этого не произошло.

Согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), по итогам третьего квартала долларизация депозитов в отечественных банках заметно снизилась.

Если во втором квартале на вклады в иностранной валюте приходилось 5,5 трлн в перерасчете на тенге, то по итогам третьего сумма снизилась до 5,3 трлн тенге. По итогу доля "долларовых" депозитов снизилась с 25,4% до 23,8%.

Долларовые депозиты продолжают уменьшаться в Казахстане
Объем депозитов в иностранной валюте. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Примечательно, что это не привело к уменьшению общей суммы, которую хранят казахстанские вкладчики. Все потери нивелируются тенговыми депозитами, которые продолжают стремительно расти. По итогам третьего квартала на вклады в тенге приходится порядка 17 трлн тенге.

Получается, что тенговые вклады выросли на 5,3% (около 900 млрд тенге) за квартал и на 28,7% (3,8 трлн тенге) за год, тогда как депозиты в иностранной валюте просели на 3,8% (на 210 млрд тенге) за квартал и на 1,6% (на 100 млрд тенге) за год.

Общий объем депозитов физических лиц в казахстанских банках
Общий объем депозитов. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Интересно, что в плюсе от депозитов оказались в первую очередь вкладчики, на счетах у которых хранится более 50 млн тенге. Этот "крупный" сегмент показал прирост тенговых вкладов на 14,4% за квартал и сразу на 55,8% за год. Для понимания: "массовый" сегмент, вкладчики которого хранят не более 15 млн тенге на счетах, за квартал вырос всего на 0,7%.

Впрочем, общая картина все равно ясно говорит о том, что тенге, несмотря на резкое падение, сохранял в третьем квартале свою привлекательность в сфере депозитов. Вполне возможно, что данная тенденция продолжится и в четвертом квартале, если банки начнут увеличивать проценты по своим тенговым депозитам вслед за повышением базовой ставки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2198864-kazahstancy-prodolzhayut-otkazyvatsya-ot-dollarovyh-depozitov/

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