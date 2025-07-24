Тенге рекордно ослабел: кому это может быть выгодно, рассказали аналитики

Казахстанский тенге резко ослабел за 22-23 июля, достигнув ранее озвученных премьер-министром уровней. Такой поворот событий несет пользу для правительства и экспортеров. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанский тенге резко ослабел, достигнув курса 538,64 тенге за доллар на бирже KASE, а в обменных пунктах - до 540-545 тенге.

По мнению аналитиков Telegram-канала Finmentor.kz, такое ослабление может быть экономически выгодным для страны, особенно для экспортеров и правительства.

Ослабление тенге может помочь частично покрыть дефицит государственного бюджета за счет роста поступлений от экспортных нефтедолларов, а также финансировать социальные, экономические и инфраструктурные проекты.

По итогам биржевых торгов 23 июля 2025 года средневзвешенный курс доллара США на бирже KASE достиг 538,64 тенге.

А последние сделки были закрыты на уровне 539,05 тенге – именно на этот показатель ориентируются обменные пункты, которые в большинстве своем повысили цену продажи доллара населению до 540 тенге. При этом в Алматы курс вовсе достиг 545 тенге.

Как сообщают аналитики Telegram-канала Finmentor.kz, такое ослабление может нести экономическую пользу для страны.

Кому выгоден такой курс

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщал, что при формировании бюджета сейчас кабмин исходит из базового сценария – курс доллара 540 тенге за единицу при цене 60 долларов за баррель нефти.

Как отмечают аналитики, данный ориентир как бы "спусковым крючком" для участников биржи, что привело к ослаблению тенге и подорожанию доллара. При этом сама американская валюты находится на трехлетних минимумах по отношению к корзине основных мировых валют – индекс DXY, который отслеживает стоимость американской валюты, в моменте составляет 97.39 (чем он ниже, тем слабее доллар).

То есть причиной роста курса стало именно ослабление тенге, ведь сам доллар США не окреп, а вовсе находится в слабом положении.

Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov/Getty Images

При этом такой сценарий может быть выгодным для страны.

"После завершения расширения проекта Тенгиз, Казахстан демонстрирует рекордные объемы добычи нефти – за первые шесть месяцев 2025 года уже добыто 50 млн тонн при годовом плане 96.2 млн тонн.

Ослабление тенге в текущей ситуации оказывается выгодным как для экспортеров, так и для правительства: рост поступлений от экспортных нефтедолларов вместе с обесценением тенге позволит частично покрыть дефицит государственного бюджета в этом году", – сообщается в источнике.

Таким образом, ослабление национальной валюты позволяет пополнить госбюджет и получить средства на финансирование социальных, экономических и инфраструктурных проектов: пособии, зарплаты госслужащим, строительство дорог, коммуникаций и так далее.

Ранее мы рассказывали, что эксперты ожидают курс доллара свыше 450 тенге.

В то же время напомним, что растут цены и на бензин: АИ-92 вновь подорожал на АЗС в мегаполисах.

Также эксперт объяснил, почему Казахстану выгоднее продавать нефть, а не перерабатывать ее.

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