Почему Казахстану выгоднее продавать нефть, а не перерабатывать ее, рассказал эксперт

Казахстан является страной-экспортером природных ресурсов. При этом их переработка в конечный продукт с целью продажи за рубеж может оказаться менее выгодной. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По мнению эксперта Нурлана Жумагулова, Казахстану выгоднее экспортировать нефть в сыром виде, чем перерабатывать ее, из-за географического положения страны и низкой конкурентоспособности с соседями.

Логистика нефтепродуктов внутри страны и на экспорт значительно дороже, чем экспорт сырой нефти, из-за отсутствия морского транспорта и недостаточных мощностей.

Эксперт отмечает, что из-за низкой глубины переработки на НПЗ Казахстана, профицита нефтепродуктов в Китае и высоких затрат на инфраструктуру, экспорт сырой нефти остается более выгодным для страны.

Обычно принято считать, что государство должно стараться развивать конечное производство продуктов и товаров вместо продажи сырья и ресурсов. Это позволяет увеличить доходы страны и ее конкурентоспособность на мировых рынках.

Однако не всегда такой подход может сработать, что может быть связано с особенностями экономики и другими внешними факторами. Об этом в своем Telegram-канале Energy Monitor рассказал Нурлан Жумагулов, директор одноименного общественного фонда.

"Порой Казахстане выгоднее экспортировать сырье, а не обработка конечной продукции, ибо у нас маленькое население при огромной территории. К сожалению, с соседями (Россия, Китай) мы не конкурентоспособны", – отмечает эксперт.

Почему Казахстану выгоднее продавать сырье

Как сообщается в источнике, географическое расположение и некоторые другие особенности Казахстана приводят к тому, что переработка нефти становится менее выгодной, чем ее продажа в сыром виде.

Так, отмечается, что из-за доступности только железнодорожных путей (нет морского транспорта и выхода к мировому океану) логистика нефтепродуктов окажется слишком дорогой. При этом стране не хватает мощностей: локомотивов, вагон-цистерн.

Рабочий нефтяной отрасли. Иллюстративное фото: freepik.com

"К примеру, логистика нефтепродуктов из Атырау в Алматы обходится в 100 долларов за тонну. А экспорт нефти в танкеры – 38 долларов за тонну. Более того, глубина переработки наших НПЗ невысокая (много мазута остается).

У соседей цены ниже мировых цен, а в самом Китае наблюдается профицит нефтепродуктов (тем более основное потребление – на востоке Китая, куда цистернами не доставить).

Если бы было выгодно перерабатывать нефть в стране, западные инвесторы давно бы построили тут свои НПЗ. Американцы, которые добывают более 25 млн тонн нефти, поставляют в США всего 1 млн тонн", – сообщает эксперт.

Схожая ситуация отмечается и в отрасли газохимии: пропан и бутан для действующих и будущих заводов реализуется по цене в 2-3 раза ниже экспортных.

В то же время инфраструктурные проекты, которые должны обеспечивать работу таких заводов (то есть обеспечение водой, электроэнергией, дорогами) обходятся в миллиарды долларов.

Таким образом, из-за особенностей географии, экономики и внешних рыночных условий Казахстану может быть выгоднее продавать нефть, а не обрабатывать ее для выпуска нефтепродуктов.

Напомним, что ранее ученого возмутили слова о бесперспективности некоторых месторождений нефти в Казахстане.

Также аналитики рассказали о неравных условиях налогообложении нефтедобывающих компаний в Казахстане.

А позже эксперт сообщил, по какой цене продают нефть из Казахстана на самом деле.

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