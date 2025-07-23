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    Финансы

      До 545 тенге "взлетел" доллар в обменниках в Казахстане

      Опубликовано:

      График на долларовой купюре
      График курса доллара. Иллюстративное фото: JuSun/Getty Images

      Валютные торги 23 июля оказались неблагоприятными для национальной валюты Казахстана. В результате нацвалюта слабеет уже более чем на 5 тенге и обновила курсы в обменниках, сообщает NUR.KZ.

      Согласно данным биржи KASE, на 13:55 в среду, 22 июля 2025 года, средневзвешенный курс доллара США вырос на 6,34 тенге и достиг отметки в 538,77 тенге.

      Подорожал и евро, который теперь имеет средневзвешенный курс на уровне 633,18 тенге (плюс 10,04 тенге с начала торгов).

      При этом, согласно данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах стоимость доллара обновила свой максимум:

      • Астана: покупка – от 534 до 535 тенге, продажа – от 541 до 542 тенге;
      • Алматы: покупка – от 534 до 538,5 тенге, продажа – от 538 до 545 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 535 до 538 тенге, продажа – от 539 до 541 тенге.

      Однако следует помнить, что к окончанию торгов в 17:00 курсы еще могут измениться.

      Цены на евро

      Валюта ЕС также выросла в обменниках РК:

      • Астана: покупка – от 623 до 625 тенге, продажа – от 633 до 635 тенге;
      • Алматы: покупка – от 625 до 631,5 тенге, продажа – от 632,9 до 645 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 620 до 630 тенге, продажа – от 629 до 635 тенге.

      Ранее мы рассказывали, что Казахстан "теряет" деньги: из страны вывозится в 3,5 раза больше средств, чем поступает по денежным переводам.

      Также напомним, что в Казахстане запретили устанавливать табло с курсами валют на улицах.

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      Курс тенге
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