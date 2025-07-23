До 545 тенге "взлетел" доллар в обменниках в Казахстане
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Валютные торги 23 июля оказались неблагоприятными для национальной валюты Казахстана. В результате нацвалюта слабеет уже более чем на 5 тенге и обновила курсы в обменниках, сообщает NUR.KZ.
Согласно данным биржи KASE, на 13:55 в среду, 22 июля 2025 года, средневзвешенный курс доллара США вырос на 6,34 тенге и достиг отметки в 538,77 тенге.
Подорожал и евро, который теперь имеет средневзвешенный курс на уровне 633,18 тенге (плюс 10,04 тенге с начала торгов).
При этом, согласно данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах стоимость доллара обновила свой максимум:
- Астана: покупка – от 534 до 535 тенге, продажа – от 541 до 542 тенге;
- Алматы: покупка – от 534 до 538,5 тенге, продажа – от 538 до 545 тенге;
- Шымкент: покупка – от 535 до 538 тенге, продажа – от 539 до 541 тенге.
Однако следует помнить, что к окончанию торгов в 17:00 курсы еще могут измениться.
Цены на евро
Валюта ЕС также выросла в обменниках РК:
- Астана: покупка – от 623 до 625 тенге, продажа – от 633 до 635 тенге;
- Алматы: покупка – от 625 до 631,5 тенге, продажа – от 632,9 до 645 тенге;
- Шымкент: покупка – от 620 до 630 тенге, продажа – от 629 до 635 тенге.
Ранее мы рассказывали, что Казахстан "теряет" деньги: из страны вывозится в 3,5 раза больше средств, чем поступает по денежным переводам.
Также напомним, что в Казахстане запретили устанавливать табло с курсами валют на улицах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2268066-545-tenge-za-dollar-predlagayut-obmenniki-v-kazahstane/
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