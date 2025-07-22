Евро подорожал до рекордных 625 тенге в обменниках Казахстана

Тенге не может никак укрепиться, что отражается на стоимости иностранных валют. И если неделя начиналась оптимистично, то сегодня позиции нацвалюты РК вновь ослабели. Об этом читайте на NUR.KZ.

Согласно данным биржи KASE, на 15:30 во вторник, 22 июля 2025 года, валютные торги складываются не в пользу тенге. Так, средневзвешенный курс основных иностранных валют складывается следующим:

доллар – подорожал на 2,34 тенге и достиг 531,93 тенге на бирже;

и достиг на бирже; евро – прибавил целых 7,15 тенге и держится на отметке 623,05 тенге, что является новым наибольшим значением (ранее было 620,35 тенге).

При этом, согласно данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах стоимость доллара вновь близка к обновлению максимума, а евро уже установил новый рекорд.

Однако следует помнить, что к окончанию торгов в 17:00 курсы еще могут измениться.

Сколько стоит доллар

Желая купить или продать доллар США, казахстанцы встретят следующие цены в обменниках в зависимости от мегаполиса:

Астана: покупка – от 529 до 530 тенге , продажа – от 536 до 537 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 527 до 533,2 тенге , продажа – от 533 до 534,5 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 531 до 533 тенге, продажа – от 534 до 536 тенге.

То есть доллар вновь повторил свой рекорд стоимости, но пока не обновил его.

Цена на евро в обменниках

В случае евро, наоборот, установлен новый рекорд в обменных пунктах:

Астана: покупка – от 613 до 615 тенге , продажа – от 623 до 625 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 615 до 623,5 тенге , продажа – от 623,5 до 626 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 615 до 620 тенге, продажа – от 620 до 625 тенге.

Напомним, что Нацбанк обратился к казахстанцам из-за купюр номиналом 5 тыс. тенге.

А аналитики рассказали, на сколько может подорожать доллар в июле. Так, они ожидают, что к концу июля курс доллара может достигнуть 515-525 тенге, ближе к верхней границе этого диапазона.

Также напомним, что в Казахстане запретили устанавливать табло с курсами валют на улицах.

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