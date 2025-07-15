Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, ответил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве рассказал, что будет с курсом тенге и не грозит ли нацвалюте девальвация, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, будет ли доллар стоить 600 тенге за единицу этой осенью, как прогнозируют это некоторые эксперты, и на какой курс доллара и цену на нефть ориентируется правительство при формировании бюджета на следующий год.

"Да, вы знаете, курс доллара у нас формируется на основе рыночных факторов, то есть какого-либо вмешательства со стороны Национального банка не осуществляется.

На сегодняшний день, по нашим оценкам и по оценкам большинства серьезных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет. Девальвации мы не ожидаем, резкого ослабления курса не ожидаем", – заявил Бектенов.

По его словам, при формировании бюджета сейчас кабмин исходит из базового сценария - курс доллара 540 тенге за единицу при цене 60 долларов за баррель нефти.

"Это базовый сценарий. Есть пессимистичный сценарий, если вдруг цена на нефть снизится до 50 долларов за баррель, то там вступают уже другие механизмы. Но мы считаем, что базовый сценарий наиболее реалистичный на сегодняшний день", - добавил глава кабмина.

Напомним, по итогам последних торгов на KASE доллар приблизился к историческому рекорду - вчера доллар подорожал сразу на три тенге, до 524,2 тенге за единицу.

Сегодня глава Нацбанка Тимур Сулейменов назвал причины ослабления нацвалюты.

"Со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту. Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок", - заявил Сулейменов.

Между тем аналитики и ранее заявляли, что тенге будет слабеть. При этом в конце января этого года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявлял, что казахстанцев волнует меняющийся курс тенге к доллару, и добавил, что ситуация в мире "необычная".

"И обеспечение стабильности валюты, и в целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством", - сказал тогда президент.

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