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Доллар подешевел до минимума за последние три недели в Казахстане

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Кассир передает клиенту пачку долларовых купюр
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Биржевой курс доллара подешевел до минимума после резкого роста, произошедшего три недели назад. Почем американскую валюту продают и покупают в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в первый после выходных рабочий день составил 513,68 тенге. По сравнению с пятницей он снизился еще более чем на одну тенге.

Напомним, что ровно три недели назад стоимость американской валюты резко выросла почти на 13 тенге, достигнув 518,31 тенге. Как объяснили в Национальном банке РК, это произошло из-за подешевевшей нефти и пошлин на импорт, введенных в США.

После непродолжительной корректировки курс доллара вырос до уровня рекордного января – до 523,2 тенге. А после этого начал планомерно дешеветь.

Средневзвешенная биржевая стоимость американской валюты, которая сложилась сегодня – самая низкая после резкого скачка. Ниже был только курс, сложившийся перед ним – 504,34 тенге.

Обменные пункты страны, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 511 до 512 тенге, продажа – от 517 до 518 тенге;
  • Алматы: покупка – от 508,5 до 514,2 тенге, продажа – от 514,2 до 518 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 512 до 514 тенге, продажа – от 515 до 517 тенге.

Как отмечают, в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), помимо внутренних факторов, на стоимость казахстанской валюты благоприятно повлияли рост нефтяных котировок, а также снижение геополитической напряженности на фоне смягчения торговых разногласий между США и Китаем. В частности, это способствовало улучшению глобального рыночного сентимента и усилило привлекательность активов развивающихся рынков, в том числе и тенге.

Напомним, что в Казахстане сильно снизился спрос на доллары и другие иностранные валюты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2237034-dollar-podeshevel-do-minimuma-za-poslednie-tri-nedeli-v-kazahstane/