Спрос на рубль снизился в Казахстане до нового антирекорда

В марте население Казахстана чаще сдавало рубли в обменники, чем покупало их. В итоге нетто-продажи оказались отрицательными – минус 18,9 млрд тенге. Это новый антирекорд. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В марте резко упал спрос на иностранную валюту. Если еще месяц назад жители и гости Казахстана обеспечили нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) долларов на 175 млрд тенге, то в марте, согласно данным Национального банка РК, этот показатель упал сразу на 57,77%, до 74 млрд тенге.

Причем в некоторых регионах спрос вообще ушел в минус, то есть население чаще продавало доллары в обменники, чем покупало их. Отрицательные продажи зафиксированы в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях – минус 135,8 млн и минус 356,5 млн тенге соответственно.

Также просел и евро – за месяц почти в три раза, до 11,6 млрд тенге. Отрицательные нетто-продажи были в следующих областях:

Карагандинская – -185,8 млн тенге;

Абай – -55,4 млн тенге;

Жамбылская – -34,4 млн тенге;

Восточно-Казахстанская – -32,0 млн тенге;

Ұлытау – -5,8 млн тенге.

Также в Казахстане продолжает падать спрос на российскую валюту. В марте нетто-продажи рубля снова оказались в отрицательном значении – минус 18,9 млрд тенге.

Таким образом, спрос на рубли падает уже четвертый месяц подряд, а текущие нетто-продажи отметились очередным антирекордом за последние несколько лет.

Примечательно, что также упал спрос на менее популярные иностранные валюты в Казахстане. Фунт стерлингов за месяц просел на 25,92%, до 162,9 млн тенге, а юань вовсе повторил судьбу рубля и показал отрицательное значение – минус 9,3 млн тенге.

Нетто-продажи иностранной валюты на валюту в Казахстане

(март 2025 года) Доллар 73,9 млрд тенге Евро 11,6 млрд тенге Рубль -18,9 млрд тенге Фунт стерлингов 162,9 млн тенге Юань -9,3 млн тенге По данным Национального банка РК

Напомним, ровно три года назад с китайской валютой наблюдалась обратная ситуация. В марте 2022 года спрос на доллар в Казахстане резко упал, тогда как на юань вырос сразу в девять раз за месяц и достиг рекордных на тот момент 474,4 млн тенге.

Стоит отметить, что, помимо валюты, многие инвесторы также вкладываются в золото. Недавно мы рассказывали, что его стоимость в Казахстане в очередной раз достигла исторического рекорда.