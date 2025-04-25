Спрос на рубль снизился в Казахстане до нового антирекорда

В марте население Казахстана чаще сдавало рубли в обменники, чем покупало их. В итоге нетто-продажи оказались отрицательными – минус 18,9 млрд тенге. Это новый антирекорд. Подробнее читайте на NUR.KZ.
В марте резко упал спрос на иностранную валюту. Если еще месяц назад жители и гости Казахстана обеспечили нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) долларов на 175 млрд тенге, то в марте, согласно данным Национального банка РК, этот показатель упал сразу на 57,77%, до 74 млрд тенге.
Причем в некоторых регионах спрос вообще ушел в минус, то есть население чаще продавало доллары в обменники, чем покупало их. Отрицательные продажи зафиксированы в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях – минус 135,8 млн и минус 356,5 млн тенге соответственно.
Также просел и евро – за месяц почти в три раза, до 11,6 млрд тенге. Отрицательные нетто-продажи были в следующих областях:
- Карагандинская – -185,8 млн тенге;
- Абай – -55,4 млн тенге;
- Жамбылская – -34,4 млн тенге;
- Восточно-Казахстанская – -32,0 млн тенге;
- Ұлытау – -5,8 млн тенге.
Также в Казахстане продолжает падать спрос на российскую валюту. В марте нетто-продажи рубля снова оказались в отрицательном значении – минус 18,9 млрд тенге.
Таким образом, спрос на рубли падает уже четвертый месяц подряд, а текущие нетто-продажи отметились очередным антирекордом за последние несколько лет.
Примечательно, что также упал спрос на менее популярные иностранные валюты в Казахстане. Фунт стерлингов за месяц просел на 25,92%, до 162,9 млн тенге, а юань вовсе повторил судьбу рубля и показал отрицательное значение – минус 9,3 млн тенге.
|Нетто-продажи иностранной валюты на валюту в Казахстане
(март 2025 года)
|Доллар
|73,9 млрд тенге
|Евро
|11,6 млрд тенге
|Рубль
|-18,9 млрд тенге
|Фунт стерлингов
|162,9 млн тенге
|Юань
|-9,3 млн тенге
|По данным Национального банка РК
Напомним, ровно три года назад с китайской валютой наблюдалась обратная ситуация. В марте 2022 года спрос на доллар в Казахстане резко упал, тогда как на юань вырос сразу в девять раз за месяц и достиг рекордных на тот момент 474,4 млн тенге.
Стоит отметить, что, помимо валюты, многие инвесторы также вкладываются в золото. Недавно мы рассказывали, что его стоимость в Казахстане в очередной раз достигла исторического рекорда.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2239407-spros-na-rubl-snizilsya-v-kazahstane-do-novogo-antirekorda/