Доллар подорожал до уровня рекордного января в Казахстане

Курс доллара на KASE превысил 523 тенге. Выше он был только в январе 2025 года, когда был зафиксирован рекорд его стоимости. Сколько он стоит в обменных пунктах, читайте в материале NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по окончании торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 523,2 тенге. Напомним, что вчера этот показатель был равен 521,67 тенге, увеличившись почти на 5 тенге.

Сегодняшний курс американской валюты между тем стал самым высоким за последние три месяца. Выше он был только 21 января 2025 года – 527,58 тенге, после чего начал активное снижение.

К слову, за неделю до этой даты вообще наблюдался рекорд – средневзвешенная стоимость доллара на бирже 14 января достигла 530,24 тенге. На следующий день после этого был установлен рекордный официальный курс американской валюты.

Этот рекорд пока побит не был, но доллар снова к нему стремится, уже достигнув январского уровня.

Согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, обменные пункты между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 519 до 529 тенге , продажа – от 525 до 528 тенге ;

, продажа – от ; Алматы: покупка – от 516,7 до 522,5 тенге , продажа – от 522,5 до 525 тенге ;

, продажа – от ; Шымкент: покупка – от 520,5 до 522 тенге, продажа – от 523,5 до 525 тенге.

Напомним, что тенге слабеет и к евро. На днях его стоимость также достигла рекорда – 583,74 тенге. На сегодняшний день он уже был побит – сегодня официальный курс евро в Казахстане составляет 592,46 тенге.