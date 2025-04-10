Курс доллара сильно снизился в Казахстане

Средняя биржевая стоимость доллара после сильного роста снизилась на KASE более чем на пять тенге. За сколько его продают и покупают в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам сегодняшних торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 515,18 тенге, за сутки уменьшившись на 5,26 тенге.

При этом напомним, что в начале недели он резко вырос почти на 13 тенге за день, а вчера вообще достиг максимума за более чем два месяца – 520,48 тенге. Этому поспособствовали новые торговые пошлины США и дешевеющая нефть.

К слову, согласно данным с портала Investing.com, после падения ниже 60 долларов фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на бирже почти до 64 долларов. Это, в свою очередь, могло повлиять на укрепление курса тенге.

Обменные пункты Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 511 до 514 тенге , продажа – от 519 до 522 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 509,5 до 515,7 тенге , продажа – от 515,5 до 518 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 514 до 516 тенге, продажа – от 517 до 519 тенге.

Таким образом, курс доллара может, как резко вырасти, там и сильно снизиться, остро реагируя на мировые тренды. Поэтому точно спрогнозировать его практически невозможно.

Но эксперты все-таки делают краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Например, они ожидают, что через месяц курс американской валюты составит 516,3 тенге, а через год – 542,5 тенге.