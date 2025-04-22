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Курс доллара значительно снизился в Казахстане

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Кошелек с долларом внутри
Кошелек. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images

Курс доллара значительно снизился во время торгов на KASE. За сутки он потерял более трех тенге. Что на это могло повлиять, и почем американскую валюту продают в обменниках, узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 518,07 тенге, за сутки снизившись более чем на 3 тенге.

Отметим, что он постепенно дешевеет с конца прошлой недели, после того как подорожал до уровня рекордного января, достигнув 523,2 тенге.

Обменные пункты страны, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем также отреагировали на снижение биржевой стоимости американской валюты и предлагают клиентам следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 515 до 517 тенге, продажа – от 521 до 523 тенге;
  • Алматы: покупка – от 513,9 до 519,9 тенге, продажа – от 520 до 522,5 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 517 до 519 тенге, продажа – от 520 до 522 тенге.

Как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), укрепление тенге в значительной степени было обусловлено внутренними факторами.

"Стабильное предложение валютной ликвидности со стороны Нацбанка, экспортеров и субъектов квазигосударственного сектора обеспечило сбалансированность валютного рынка и поддержало курс национальной валюты. Кроме того, частичное удовлетворение спроса на иностранную валюту со стороны отдельных участников снизило давление на тенге.

Среди внешних факторов позитивную динамику нацвалюты поддержали укрепление российского рубля, а также продолжающееся падение американского доллара вследствие глобального выхода инвесторов из американских активов", – сообщили в АФК.

Напомним, что в Казахстане впервые был установлен официальный курс евро выше 600 тенге. Но отметим, что на KASE его средневзвешенная стоимость сегодня тоже снизилась.

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Курс тенге
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2238183-kurs-dollara-znachitelno-snizilsya-v-kazahstane/