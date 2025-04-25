Доллар резко подешевел перед выходными в Казахстане

Курс доллара на KASE снизился еще на две тенге за последние сутки. Таким образом, за 8 дней он подешевел почти на 8 тенге. Какие ценники установлены в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

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Средневзвешенный курс доллара США по итогам последних перед выходными торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 515,03 тенге. За сутки он снизился более чем на две тенге.

При этом напомним, что в прошлый четверг американская валюта подорожала до уровня рекордного января, достигнув 523,2 тенге. Но сразу после скачка она начала также резко дешеветь.

Обменные пункты страны, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 513 до 514 тенге , продажа – от 519 до 520 тенге ;

, продажа – от ; Алматы: покупка – от 510,3 до 516 тенге , продажа – от 516 до 518 тенге ;

, продажа – от ; Шымкент: покупка – от 514,5 до 516,5 тенге, продажа – от 517,5 до 519,5 тенге.

Как сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), поддержку тенге, вероятно, обеспечило стабильное предложение иностранной валюты со стороны Национального банка Казахстана, экспортеров и субъектов квазигосударственного сектора, которое очевидно превысило текущий спрос.

"Дополнительным фактором укрепления стала частичная реализация спроса на валюту отдельными участниками рынка ранее, что ограничило давление на тенге. На внешнем фоне позитивное влияние оказали рост нефтяных котировок во время торговой сессии и смягчение напряженности в торговых отношениях между Китаем и США", – отмечают в АФК.

Напомним, что аналитики рассказали, почему из-за подешевевшей нефти тенге ослаб к доллару, а азербайджанский манат нет. Они объясняют это тем, что Азербайджан имеет меньше обязательств перед внешними инвесторами.