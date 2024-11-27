"Вы ошибаетесь": почему невыгодно просто держать деньги в долларах США, рассказал эксперт

Доллар теряет свою ценность из-за инфляции, а его реальная доходность становится отрицательной. Поэтому простое хранение денег в наличных долларах будет убыточным. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Аман Алимбаев утверждает, что простое хранение денег в долларах США невыгодно из-за инфляции, которая обесценивает валюту.

По данным эксперта, среднегодовая инфляция доллара после 1971 года составляет 3,96%, что делает долгосрочную реальную доходность доллара отрицательной.

Для эффективной защиты сбережений рекомендуется диверсифицировать активы, инвестируя в различные инструменты, такие как ценные бумаги, недвижимость или драгоценные металлы.

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В современных экономических условиях многие казахстанцы рассматривают доллар как один из самых надежных активов для сохранения сбережений.

Особенно на это влияет рост его курса, который в обменных пунктах уже достигал отметки в 505 тенге. Поэтому казахстанцы могут начать покупать доллары, чтобы хранить деньги в них.

Однако эксперт в области инвестирования Аман Алимбаев в своем Telegram-канале подчеркивает, что этот взгляд не всегда соответствует реальности – просто хранение в наличных долларах или на валютном депозите оказывает отрицательные результаты доходности из-за воздействия инфляции.

Исторические аспекты и динамика инфляции

Как отмечает эксперт, средняя годовая инфляция доллара за более чем столетний период (с 1900 по 2023 годы), составила 2,9%. Однако эта цифра не учитывает важных событий.

Например, таким событием является отказ от Золотого стандарта в 1971 году, когда президент Ричард Никсон окончательно отвязал доллар от золота. Это решение дало Федеральной резервной системе США (ФРС) больше свободы в управлении денежной массой, но также привело к росту инфляции.

Поэтому, согласно сообщению эксперта, если рассматривать период после 1971 года, когда экономика США полностью перешла на фиатную денежную систему, то среднегодовая инфляция составила уже 3,96%.

Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

Именно эту цифру он предлагает использовать в качестве ориентировочного долгосрочного прогноза.

"Таким образом, если вы думаете, что ваши сбережения надежно защищены от инфляции при вложении в доллары, то вы ошибаетесь. Долгосрочная реальная доходность доллара получается однозначно отрицательной.

Для примера: если бы вы купили наличные доллары в начале 2000-ых, то на текущий момент инфляция обесценила бы тенге в 4 раза – так что реальная доходность таких вложений оказалась бы отрицательной: –2,54% в год", – сообщает Аман Алимбаев.

Доллар как средство сохранения капитала

Главный вывод из сообщения эксперта заключается в том, что доллар не следует рассматривать как единственный инструмент сохранения сбережений на долгосрочной основе.

Чтобы эффективно противостоять инфляции, инвесторы должны искать альтернативные стратегии. Например, диверсификация активов, инвестирование в ценные бумаги, недвижимость или драгоценные металлы может обеспечить более устойчивый рост капитала.

То есть нужно иметь инвестиционный портфель из разных активов.

Кроме того, необходимо учитывать текущую экономическую ситуацию, монетарную политику ФРС и макроэкономические тенденции, которые продолжают влиять на инфляцию и покупательную способность доллара.

Другими словами, хотя доллар остается одной из самых популярных резервных валют в мире, долгосрочные инвестиции в него требуют тщательной оценки рисков. А вложения в наличные доллары без учета инфляции могут привести к существенным потерям.

Поэтому инвесторам стоит обратить внимание на диверсификацию своих портфелей и использовать более устойчивые инструменты для защиты капитала.

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Напомним, что ранее мы рассказывали, стоит ли закупаться по текущему курсу.

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