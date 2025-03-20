Курс доллара вырос перед праздничными выходными в Казахстане

Средневзвешенный биржевой курс в последний перед праздниками рабочий день на KASE вырос более чем на две тенге. Почем его продают и покупают обменные пункты Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенная цена торгов долларом США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам сегодняшней сессии составила 502,83 тенге. За сутки она увеличилась на 2,16 тенге.

Такой курс американской валюты Национальный банк РК установит в качестве официального на все праздничные выходные и первый рабочий день после них.

При этом напомним, что вчера средневзвешенный курс доллара на бирже вырос до 500,32 тенге. А в начале недели он стабильно снижался.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 500 до 502 тенге , продажа – от 505 до 508 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 496 до 501,7 тенге , продажа – от 502 до 505 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 500 до 503 тенге, продажа – от 503,5 до 506 тенге.

Также напомним, что исторический рекорд курс доллара поставил 14 января, достигнув 530,24 тенге. На следующий день этот показатель стал самым высоким за всю историю официальным курсом американской валюты в Казахстане.

После этого он падал минимум до 488,53 тенге. Такое падение было зафиксировано в конце прошлой недели.