Курс доллара опустился до прошлогоднего уровня в Казахстане

Курс доллара по итогам последних на этой неделе торгов на KASE опустился ниже 495 тенге, до прошлогодних показателей. Сколько он стоит в обменниках Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 494,84 тенге, подешевев за сутки почти на полторы тенге. Цена последней сделки по купле-продаже американской валюты, по данным на 15:20, была равна 491,36 тенге.

Более низкие показатели при этом наблюдались в ноябре прошлого года. Напомним, что тогда американская валюта начала резко дорожать.

Между тем в текущем году минимальный биржевой курс по итогам торговых сессий на KASE до этого момента был равен 495,28 тенге. Он сложился на торгах 14 февраля.

Напомним, что сложившийся сегодня средневзвешенный биржевой курс Национальный банк РК установит в качестве официального на выходные и первый рабочий день на следующей неделе.

Обменные пункты при этом также ориентируются на рынок и самостоятельно устанавливают стоимость американской валюты. Например, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, обменники, расположенные в мегаполисах Казахстана, предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 493 до 494 тенге, продажа – от 500 тенге;

покупка – от 493 до 494 тенге, продажа – от 500 тенге; Алматы: покупка – от 488,5 до 493 тенге, продажа – от 493,5 до 497 тенге;

покупка – от 488,5 до 493 тенге, продажа – от 493,5 до 497 тенге; Шымкент: покупка – от 491 до 492 тенге, продажа – от 494 до 495 тенге.

При этом отметим, что участники финансового рынка на начало апреля 2025 года все равно прогнозируют курс доллара выше 500 тенге.