Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рекордное падение спроса на рубль зафиксировали в Казахстане

Опубликовано:

Тенге и рубли
Тенге и рубли. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В феврале население Казахстана чаще сдавало рубли в обменные пункты. В итоге продажи российской валюты оказались отрицательными – рекордные минус 12,5 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Февраль закончился удачно для американской валюты. Согласно данным Национального банка РК, за месяц жители Казахстана обеспечили нетто-продажи доллара (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) почти на 175 млрд тенге – это сразу на 45,36% больше, чем было в январе 2025 года.

На этом фоне сильно "просел" российский рубль. Его нетто-продажи оказались отрицательными, то есть население чаще сдавало российскую валюту в обменники, чем приобретало ее – общий объем составил минус 12,5 млрд тенге, что является антирекордом за последние несколько лет.

Примечательно, что большую часть сдачи рубля в обменники обеспечили жители Астаны – сразу минус 12 млрд тенге. Еще на 2,4 млрд тенге "чистыми" сдали российскую валюту жители Алматы.

Также отрицательные нетто-продажи обменными пунктами зафиксированы в следующих регионах:

  • Актюбинская область – -220,0 млн тенге;
  • Кызылординская область – -119,6 млн тенге;
  • Туркестанская область – -53,1 млн тенге;
  • Мангистауская область – -31,0 млн тенге;
  • Шымкент – -25,6 млн тенге.

В остальных регионах спрос на рубли не достигал и 500 млн тенге "чистыми". Напомним, последний раз положительные нетто-продажи рубля фиксировались в ноябре 2024 года.

Что касается других валют, то здесь можно отметить относительно стабильный спрос на евро – 33,1 млрд тенге чистыми. Это на лишь на 5,48% меньше, чем было месяцем ранее. При этом все регионы показали положительную динамику. Самый большой спрос наблюдался в Алматы (9,1 млрд тенге), Астане (8,2 млрд тенге) и Шымкенте (3,6 млрд тенге).

Спрос на фунт стерлингов и юань заметно просел. Нетто-продажи британской валюты за месяц упали на 87,4%, до 219,9 млн тенге, а китайской – сразу на 327,24%, до 32,3 млн тенге.

Отметим, что текущий официальный курс доллара превышает 500 тенге, однако некоторые эксперты предполагают, что тенге намеренно держат "слабым", а реальный его курс должен находиться в диапазоне 407-445 тенге, по аналогии с укрепляющимся рублем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2231006-rekordnoe-padenie-sprosa-na-rubl-zafiksirovali-v-kazahstane/