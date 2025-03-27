Рекордное падение спроса на рубль зафиксировали в Казахстане

В феврале население Казахстана чаще сдавало рубли в обменные пункты. В итоге продажи российской валюты оказались отрицательными – рекордные минус 12,5 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Февраль закончился удачно для американской валюты. Согласно данным Национального банка РК, за месяц жители Казахстана обеспечили нетто-продажи доллара (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) почти на 175 млрд тенге – это сразу на 45,36% больше, чем было в январе 2025 года.

На этом фоне сильно "просел" российский рубль. Его нетто-продажи оказались отрицательными, то есть население чаще сдавало российскую валюту в обменники, чем приобретало ее – общий объем составил минус 12,5 млрд тенге, что является антирекордом за последние несколько лет.

Примечательно, что большую часть сдачи рубля в обменники обеспечили жители Астаны – сразу минус 12 млрд тенге. Еще на 2,4 млрд тенге "чистыми" сдали российскую валюту жители Алматы.

Также отрицательные нетто-продажи обменными пунктами зафиксированы в следующих регионах:

Актюбинская область – -220,0 млн тенге ;

; Кызылординская область – -119,6 млн тенге ;

; Туркестанская область – -53,1 млн тенге ;

; Мангистауская область – -31,0 млн тенге ;

; Шымкент – -25,6 млн тенге.

В остальных регионах спрос на рубли не достигал и 500 млн тенге "чистыми". Напомним, последний раз положительные нетто-продажи рубля фиксировались в ноябре 2024 года.

Что касается других валют, то здесь можно отметить относительно стабильный спрос на евро – 33,1 млрд тенге чистыми. Это на лишь на 5,48% меньше, чем было месяцем ранее. При этом все регионы показали положительную динамику. Самый большой спрос наблюдался в Алматы (9,1 млрд тенге), Астане (8,2 млрд тенге) и Шымкенте (3,6 млрд тенге).

Спрос на фунт стерлингов и юань заметно просел. Нетто-продажи британской валюты за месяц упали на 87,4%, до 219,9 млн тенге, а китайской – сразу на 327,24%, до 32,3 млн тенге.

Отметим, что текущий официальный курс доллара превышает 500 тенге, однако некоторые эксперты предполагают, что тенге намеренно держат "слабым", а реальный его курс должен находиться в диапазоне 407-445 тенге, по аналогии с укрепляющимся рублем.