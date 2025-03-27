Доллар второй день дешевеет в Казахстане

Вчера средний курс доллара на KASE "потерял" около одной тенге, а сегодня подешевел еще более чем на три. Сколько за него просят в обменных пунктах Казахстана, читайте на NUR.KZ.

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В первый рабочий день после праздничных выходных средневзвешенный курс доллара США по итогам валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) снизился на одну тенге по сравнению прошлым четвергом – с 502,83 до 501,81 тенге.

Сегодня снижение продолжилось и в результате стало более значимым – американская валюта подешевела еще более чем на 3 тенге, до 498,25 тенге, в очередной раз опустившись ниже "психологической" отметки.

Напомним, что ниже 500 тенге биржевой курс доллара впервые за долгое время опустился еще в середине февраля 2025 года. С тех пор он, попеременно уменьшаясь и увеличиваясь, колеблется в районе этой отметки.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Алматы: покупка – от 493 до 500 тенге , продажа – от 499,5 до 502 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 498 до 499,5 тенге, продажа – от 501 до 502,5 тенге.

Для Астаны точных данных в указанное время на портале не было представлено.

При этом отметим, что в краткосрочной и долгосрочной перспективах эксперты финансового рынка прогнозируют, что американская валюта все-таки будет стоить более 500 тенге.