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Подорожал сразу на 12 тенге: доллар "взлетел" в цене в на бирже Казахстане

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Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стремительный рост стоимости американской валюты наблюдается на Казахстанской фондовой бирже, об этом свидетельствуют данные торгов на сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 513 тенге, подорожав на 12,58 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка – 510-516 тенге, продажа – 520-521,5 тенге;
  • в Алматы: покупка – 510-516 тенге, продажа – 520-521,5 тенге.

По информации Kurs.kz, доллары в обменных пунктах продаются по следующему курсу:

  • в Алматы: покупка - 509-519 тенге, продажа - 517-526 тенге;
  • в Астане: покупка - 505-515 тенге, продажа - 516-523 тенге.

Напомним, вчера днем курс доллара подобрался к историческому рекорду в Казахстане, составив 499,51 тенге, повысившись на 0,93 тенге с момента последних торгов.

Сегодня днем в Астане доллары в обменниках продавали по 517-527 тенге. В Алматы - от 518 до 525 тенге.

Также сегодня Национальный банк Казахстана сделал заявление по курсу доллара. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

На днях в мажилисе возмутились словами замглавы Нацбанка о том, что "курс доллара – это просто цифра". Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил, что это высказывание "игнорирует будущие финансовые последствия для граждан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2193764-dollar-vzletel-v-cene-v-kazahstane/

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