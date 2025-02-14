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Тенге еще сильнее укрепился к доллару перед выходными в Казахстане

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Доллары и монеты тенге лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам последнего перед выходными торгового дня на Казахстанской фондовой бирже стоимость доллара снизилась еще на несколько тенге. Какие курсы установлены в обменниках страны, читайте на NUR.KZ.

Американская валюта стремительно дешевеет уже вторую неделю. Вчера ее средняя стоимость в торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) опустилась ниже 500 тенге.

Сегодня снижение продолжилось. В результате средневзвешенная цена сделок по купле-продаже доллара на KASE по итогам дня составила 495,28 тенге, снизивший еще почти на 3 тенге за сутки.

Напомним, что этот курс Национальный банк РК установит в качестве официального на выходные и первый рабочий день недели. Обменные пункты при этом также ориентируются на рынок и самостоятельно устанавливают стоимость американской валюты.

Например, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, обменники, расположенные в мегаполисах Казахстана, предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 495 до 497 тенге, продажа – от 502 до 504 тенге;
  • Алматы: покупка – от 490 до 499,8 тенге, продажа – от 497 до 508 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 496 до 497 тенге, продажа – от 499 до 500 тенге.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) между тем сообщают, что значительную поддержку тенге оказывают ожидания снижения геополитических рисков в регионе, конвертация инвалюты в рамках операций Нацбанка и ранняя подготовка участников финансового рынка к фискальному периоду.

Эксперты также отмечают, что потенциал дальнейшего укрепления тенге не исчерпан с учетом предстоящей конвертации валютной выручки для уплаты налогов и значительного укрепления российского рубля.

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Курс тенге
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2220837-tenge-eshche-silnee-ukrepilsya-k-dollaru-pered-vyhodnymi-v-kazahstane/