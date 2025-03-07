Как повышение базовой ставки повлияет на жизнь в Казахстане

Нацбанк поднял базовую ставку до 16,5%. Это может укрепить тенге, охладить инфляцию и сделать депозиты выгоднее. О влиянии этого решения на экономику Казахстана читайте на NUR.KZ.

Национальный банк РК впервые с ноября 2024 года принял решение повысить базовую ставку – сразу на 125 базисных пунктов до 16,5%. Таким образом отечественный центробанк заметно ужесточил денежно-кредитную политику в стране, что в конечном итоге может повлиять и на рядовых казахстанцев.

Как повлияет высокая базовая ставка на жизнь в Казахстане

Когда Нацбанк повышает базовую ставку, он по сути "закручивает гайки" экономике – чем выше проценты, тем дороже банкам второго уровня обходятся кредиты. Это, в свою очередь, может заставить БВУ также повышать свои ставки по кредитам, которые они выдают населению и бизнесу.

Однако дорожают не только кредиты – банки также, скорее всего, начнут повышать свои проценты по депозитам, делая их более привлекательными. Но это касается тенговых вкладов, ставки на которые банки могут устанавливать без ограничений.

Таким образом, Нацбанк, повысив базовую ставку, буквально создает условия для того, чтобы население стало реже брать кредиты и тратить деньги, но чаще открывало депозиты в банках и делало накопления. Это, в свою очередь, окажет следующее влияние на экономику страны:

покупательная активность населения снизится и инфляция может начать замедлять свои темпы; тенге получит дополнительную поддержку в виде привлекательных депозитов, что может привести к укреплению его курса; экономика начнет замедляться – кредиты станут реже брать не только рядовые граждане, но и предприниматели, а без дополнительных денег они не смогут развивать свой бизнес.

Таким образом, у повышения базовой ставки есть как положительные последствия, так и отрицательные. Если упростить выводы, то можно сказать, что высокая базовая ставка выгодна в первую очередь гражданам, которые хранят свои деньги на тенговых депозитах и не планируют в ближайшее время брать кредиты в банках.