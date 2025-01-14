Предельную разницу курсов покупки и продажи валюты установит Нацбанк в Казахстане

Нацбанк Казахстана хочет установить пределы отклонения между курсами покупки и продажи наличной валюты. Для доллара предельная разница составит 7 тенге. Зачем это нужно, узнали журналисты NUR.KZ.

Национальный банк РК ежедневно устанавливает официальный курс тенге по отношению к иностранным валютам. Например, по состоянию на 14 января доллар стоит 528,52 тенге.

При этом обменные пункты и банки второго уровня устанавливают свои курсы покупки и продажи валюты с учетом надбавки. То есть "обменники" обычно продают ее дороже, чем покупают.

Однако в скором времени в стране могут ввести лимиты для такой разницы. Национальный банк РК разработал проект постановления, согласно которому предлагается установить предельный спред между курсами покупки и продажи валюты в обменных пунктах.

"Предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге", – сообщили в Нацбанке.

Другими словами, обменные пункты по-прежнему смогут устанавливать свою надбавку, но теперь у нее будет предельный размер. Однако такие правила не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.

Как считают в отечественном центробанке, предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка.

Напомним, ранее стало известно, что Нацбанк внес поправки в правила осуществления валютных операций, которые заметно ужесточили их.