Курс доллара снизился в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 13 ноября, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара понизился на 2,92 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Так, средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов составил 492,17 тенге, понизившись на 2,92 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 493-494,21 тенге, продажа - 494-495,5 тенге;

в Астане: покупка - 491-492,5 тенге, продажа - 495,5-497 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 489-492,9 тенге, продажа - 495-495,1 тенге;

в Алматы: покупка - 489-489,5 тенге, продажа - 495 тенге.

Напомним, неделю назад мы писали, что американская валюта сильно подорожала в Казахстане на фоне выборов в США. Средневзвешенный курс доллара тогда составил 492,14 тенге, поднявшись сразу на 3,13 тенге с момента последней сессии.

А вчера доллар в казахстанских обменниках вплотную приблизился к отметке в 500 тенге. Экономисты связывают подорожание с внешним долгом Казахстана, увеличением у нас импортной продукции и базовой ставкой.

Кроме того, заместитель главы Национального банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке после победы Дональда Трампа на выборах президента США.