Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стоимость доллара продолжает сильно колебаться в Казахстане

Опубликовано:

Монеты тенге стоят ребром на долларах
Монеты и купюры. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

После вчерашнего падения сегодня средняя стоимость доллара США на KASE снова выросла на несколько тенге. Почем его продают и покупают обменные пункты Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный биржевой курс доллара США сегодня вырос до 501,28 тенге. Это средняя цена сделок по купле-продаже американской валюты по итогам торгового дня на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Напомним, что вчера она составляла 498,69 тенге. На сегодня Национальный банк РК официально установил этот курс в Казахстане, хотя на рынке он снова вырос.

Обменные пункты Казахстана между тем сами устанавливают цены покупки и продажи валют, ориентируясь в том числе на рыночные тенденции. По данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, обменники, работающие в мегаполисах страны, предлагают следующие курсы доллара:

  • Астана: покупка – от 500 до 501 тенге, продажа – от 506 до 507 тенге;
  • Алматы: покупка – от 493 до 501,9 тенге, продажа – от 502 до 504,7 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 499 до 501 тенге, продажа – от 501,5 до 504 тенге.

При этом напомним, что всю позапрошлую неделю курс доллара стабильно снижался по отношению к тенге. А на прошлой и текущей неделе наблюдаются постоянные колебания.

Авторы Telegram-канала Tengenomika считают такое поведение валютной пары достаточно "странным" на фоне рекордного укрепления российского рубля.

"Все дело в том, что резкое ослабление нашей нацвалюты к доллару США относительно недавно было прямо вызвано резким обвалом российского рубля к доллару США, о чем неоднократно признавались большинство участников рынка, включая Нацбанк Казахстана.

Теперь же, в изменившихся геополитических условиях по ситуации с Украиной, в России наблюдаются позитивные ожидания участников рынка, из-за возможных переговоров между США и Россией. Как итог, с начала текущего года российский рубль стал чемпионом в мире по укреплению к доллару США (свыше 24%).

Тем не менее, это обстоятельство, которое ранее играло важную роль для участников валютной секции KASE, теперь же, по всей видимости, намеренно игнорируется для недопущения укрепления тенге", – отмечают эксперты.

Как итог, кросс-курс или паритет, который является продуктом поведения двух валют к доллару США, в моменте вырос до отметки в 5,7-5,8 тенге за один рубль, чего не наблюдалось с мая 2023 года.

Ранее мы также выяснили, что динамика валютных пар USD/RUB и USD/KZT в целом имеет сходства. Однако тенге подвергается большой волатильности – рыночные цены на доллар меняются более резко и чаще, чем в случае рубля.

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2223867-stoimost-dollara-prodolzhaet-silno-kolebatsya-v-kazahstane/