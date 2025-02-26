Стоимость доллара продолжает сильно колебаться в Казахстане

После вчерашнего падения сегодня средняя стоимость доллара США на KASE снова выросла на несколько тенге. Почем его продают и покупают обменные пункты Казахстана, читайте на NUR.KZ.
Средневзвешенный биржевой курс доллара США сегодня вырос до 501,28 тенге. Это средняя цена сделок по купле-продаже американской валюты по итогам торгового дня на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Напомним, что вчера она составляла 498,69 тенге. На сегодня Национальный банк РК официально установил этот курс в Казахстане, хотя на рынке он снова вырос.
Обменные пункты Казахстана между тем сами устанавливают цены покупки и продажи валют, ориентируясь в том числе на рыночные тенденции. По данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, обменники, работающие в мегаполисах страны, предлагают следующие курсы доллара:
- Астана: покупка – от 500 до 501 тенге, продажа – от 506 до 507 тенге;
- Алматы: покупка – от 493 до 501,9 тенге, продажа – от 502 до 504,7 тенге;
- Шымкент: покупка – от 499 до 501 тенге, продажа – от 501,5 до 504 тенге.
При этом напомним, что всю позапрошлую неделю курс доллара стабильно снижался по отношению к тенге. А на прошлой и текущей неделе наблюдаются постоянные колебания.
Авторы Telegram-канала Tengenomika считают такое поведение валютной пары достаточно "странным" на фоне рекордного укрепления российского рубля.
"Все дело в том, что резкое ослабление нашей нацвалюты к доллару США относительно недавно было прямо вызвано резким обвалом российского рубля к доллару США, о чем неоднократно признавались большинство участников рынка, включая Нацбанк Казахстана.
Теперь же, в изменившихся геополитических условиях по ситуации с Украиной, в России наблюдаются позитивные ожидания участников рынка, из-за возможных переговоров между США и Россией. Как итог, с начала текущего года российский рубль стал чемпионом в мире по укреплению к доллару США (свыше 24%).
Тем не менее, это обстоятельство, которое ранее играло важную роль для участников валютной секции KASE, теперь же, по всей видимости, намеренно игнорируется для недопущения укрепления тенге", – отмечают эксперты.
Как итог, кросс-курс или паритет, который является продуктом поведения двух валют к доллару США, в моменте вырос до отметки в 5,7-5,8 тенге за один рубль, чего не наблюдалось с мая 2023 года.
Ранее мы также выяснили, что динамика валютных пар USD/RUB и USD/KZT в целом имеет сходства. Однако тенге подвергается большой волатильности – рыночные цены на доллар меняются более резко и чаще, чем в случае рубля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2223867-stoimost-dollara-prodolzhaet-silno-kolebatsya-v-kazahstane/