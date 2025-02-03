Опустится ли курс доллара в Казахстане ниже 500 тенге, рассказали эксперты

Казахстанские эксперты считают, что в 2025 году средний курс доллара составит 489,5 тенге, а инфляция – в районе 7%. При этом они ухудшили свои ожидания. С чем это связано, узнали журналисты NUR.KZ.

Под конец 2024 года казахстанцы столкнулись с ускорением инфляции с 8,4% до 8,6%, а также с резким ослаблением национальной валюты – если в ноябре средний курс доллара составлял 494,92 тенге, то уже в декабре он вырос до 519,65 тенге и продолжил расти.

На этом фоне аналитики Центра исследований прикладной экономики (AERC) заметно ухудшили свои прогнозы по поводу экономики Казахстана. Так, например, если ранее они ожидали средний уровень инфляции на 2025 год в районе 6,7%, то теперь повысили его до 7%.

Среди других факторов, которые могут повлиять на ускорение инфляции в стране, аналитики называют рост денежной массы и высокий темп роста цен на товары и услуги в соседней России.

В итоге инфляция повлияет и на реальный рост экономики, который, как считают эксперты, может оказаться медленнее, чем ожидалось ранее.

Примечательно, что ухудшились прогнозы и по курсу доллара в Казахстане. Если ранее эксперты ожидали среднегодовой курс в районе 480,8 тенге за доллар, то теперь он вырос до 489,5 тенге в 2025 году.

"Среди факторов ослабления тенге – укрепление самого американского доллара и понижательная волатильная динамика цен на нефть", – сообщили в AERC.

Отметим, что предыдущий и нынешний прогнозные показатели все равно ниже текущего курса, составляющего более 500 тенге. То есть стоимость американской валюты может опуститься ниже этой отметки.

При этом важно учесть, что в прогнозах речь идет не о текущем курсе, по которому казахстанцы могут покупать валюту, а о среднем показателе за весь год. Например, к концу 2024 года курс доллара превысил 525 тенге, но в среднем за весь год составил лишь 469,44 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что похожие прогнозы по экономике ранее делали и некоторые другие эксперты. Так, например, по итогам макроэкономического опроса от Нацбанка активные участники финансового рынка предположили, что национальная валюта вовсе может "упасть" до 550 тенге за один доллар.

Между тем ранее Нацбанк оперативно отреагировал на ухудшение экономических показателей и повысил базовую ставку сразу на 100 базисных пунктов – до 15,25% и сохранил ее в январе. Таким образом он ужесточил денежно-кредитную политику в стране, постарался замедлить рост цен на товары и услуги, а также поддержать тенге.

Напомним, ранее в Национальном банке РК поделились прогнозами по траектории базовой ставки на ближайшее время. Резких "скачков" не ожидается, но если возникнет необходимость, ее могут резко повысить или понизить, как это произошло в конце ноября 2024 года.