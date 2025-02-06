Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Прекрасная новость для тенге": как решение Минфина России может укрепить нацвалюту Казахстана

Опубликовано:

Свернутая пачка тенге стоит рядом со свернутой пачкой рублей на купюре доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На стоимость тенге к доллару США влияют разные факторы, включая экономические решения других стран. Например, уменьшение объемов покупки валюты и золота Минфином РФ. Об этом читайте на NUR.KZ.

Согласно сообщению "Интерфакс", с 7 февраля по 6 марта текущего года Министерство финансов Российской Федерации планирует снизить объемы денег, выделяемых на покупку иностранной валюты и золота почти на 20% – всего 66,5 млрд рублей.

"Это почти на 20% меньше, чем дневной объем в период с 15 января по 6 февраля (4,1 млрд рублей, в сумме 70,2 млрд рублей)", – отмечается в источнике.

В свою очередь аналитики Telegram-канала Tengenomika отмечают, что это может стать хорошей новостью для национальной валюты Казахстана – тенге.

Как решение РФ повлияет на тенге

"Как итог, курс рубля к доллару США (USDRUB) на межбанке в РФ укрепился резко почти на 2,4% до 98,2 (рубля за доллар – прим. ред.).

Это прекрасная новость для обменного курса тенге к доллару США (USDKZT), поскольку участники валютного рынка KASE существенно оглядываются на состояние рубля. Сегодня, к примеру, курс тенге уже успел укрепиться к доллару США на 1,3% – с 522,4 до текущих 515 тенге.

Мы полагаем, что позитивный фактор укрепления рубля может стать основанием для еще большего укрепления курса тенге, при прочих равных", – сообщают в Tengenomika.

Что повлияет на тенге в 2025 году

Как отмечалось ранее в сообщении Нацбанка, в феврале текущего года ожидаются продажи валюты из Нацфонда на сумму 550-650 млн долларов, а также продажи 250 млрд тенге, которые ранее Нацбанк получил от продажи золота.

При этом указывалось, что все эти операции могут повлиять на курс тенге.

В то же время в Национальном банке отмечают, что в краткосрочной перспективе динамика национальной валюты Казахстана будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Напомним, что Национальный банк РК планирует сократить трансферты из Нацфонда. Как считают эксперты, такая ситуация может негативно отразиться на курсе тенге.

Также в Минторге рассказали, как торговая война Китая и США может отразиться на Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Курс тенге
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218191-prekrasnaya-novost-dlya-tenge-kak-reshenie-minfina-rossii-mozhet-ukrepit-nacvalyutu-kazahstana/