Курс доллара на несколько тенге опустился в Казахстане

По итогам торгов на KASE средний курс купли-продажи доллара США сегодня уменьшился на несколько тенге, снова опустившись ниже 500. Какие курсы установили обменники Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Курс тенге по отношению к доллару продолжает этап чередования взлетов и падений, который начался еще на прошлой неделе. Причем колебания происходят в районе 500 тенге – он то опускается ниже этой отметки, то снова превышает ее.

Так, если перед выходными американская валюта подорожала до 502,47 тенге, то сегодня ее средневзвешенный курс на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 498,69 тенге, уменьшившись на несколько тенге за сутки.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, по данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи доллара:

Астана: покупка – от 498 до 499 тенге, продажа – от 504 до 505 тенге;

покупка – от 498 до 499 тенге, продажа – от 504 до 505 тенге; Алматы: покупка – от 495 до 500,1 тенге, продажа – от 500,8 до 502,1 тенге;

покупка – от 495 до 500,1 тенге, продажа – от 500,8 до 502,1 тенге; Шымкент: покупка – от 497,5 до 498,5 тенге, продажа – от 500,5 до 501,5 тенге.

При этом отметим, что рубль по отношению к доллару укрепляется более стабильно. Корреляция между российской и казахстанской валютами из-за тесной взаимосвязи экономик существует, но курс рубля по отношению к тенге все равно вырос – по данным Нацбанка, сегодня он составляет 5,71 тенге за российский рубль.