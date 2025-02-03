Что повлияет на курс тенге, рассказали в Нацбанке

Нацбанк хочет продать из Нацфонда 550-650 млн долларов, а также "стерилизовать" валюту на 250 млрд тенге, которую он получил от продаж золота. Повлияет ли это на тенге, читайте в материале NUR.KZ.

В конце 2024 года казахстанцы столкнулись с резким падением тенге – по итогам декабря национальная валюта ослабла на 2,5%, до 525,1 тенге за доллар. Однако ситуация начала постепенно "выравниваться".

Как сообщили в Национальном банке РК, по итогам января курс тенге укрепился на 1,3%, до 518,2 тенге за доллар. При этом о прямых валютных интервенциях не сообщается, однако поддержку национальной валюте могли оказать некоторые другие операции отечественного центробанка на рынке.

Так, в январе общий объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 4,5 млрд долларов. В день через рынок проходило порядка 227 млн долларов.

Примечательно, что часть операций пришлась на Национальный банк Казахстана. Так, за январь из Национального фонда было продано валюты на 850 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также профинансировать строительство магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал".

В итоге на продажи из Нацфонда пришлось 19% от общего объема валютных торгов – в деньгах это примерно по 43 млн долларов ежедневно. При этом обычно Нацбанк закупает валюту для Единого накопительного пенсионного фонда, но в январе таких операций не проводилось.

Помимо продаж из фонда, Национальный банк РК воспользовался недавно введенным механизмом "зеркалирования", то есть продал на рынок валюту, которую ранее получил за счет реализации золота. В январе таким образом было "стерилизовано" 244 млрд тенге.

Что касается планов на февраль, то ожидаются продажи валюты из Нацфонда еще на 550-650 млн долларов, а также продажи 250 млрд тенге, которые ранее Нацбанк получил от продажи золота.

Все эти операции могут повлиять на курс тенге. Однако, как отметили в Национальном банке, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Также отечественный центробанк сообщил, что продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке и поддерживать режим гибкого курсообразования, который исключает накопление дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

Между тем ранее мы писали, что после выходных курс доллара резко вырос в Казахстане.