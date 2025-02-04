Доллар снова подешевел в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара США после закрытия дневной сессии на фондовой бирже KASE составил 520,27 тенге. Это на полторы тенге меньше, чем было вчера. О динамике валютного рынка читайте на NUR.KZ.

На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами, по результатам которых средневзвешенный курс доллара составил 520,27 тенге.

Напомним, что вчера он резко вырос после выходных до 521,60 тенге. А в конце прошлой рабочей недели, наоборот, немного снизился – до 518,14 тенге.

При этом в обменных пунктах американская валюта, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, продается и покупается по следующим курсам:

Астана : покупка – от 517 до 519 тенге, продажа – от 523 до 525 тенге;

: покупка – от 517 до 519 тенге, продажа – от 523 до 525 тенге; Алматы: покупка – от 515 до 521,1 тенге, продажа – от 518 до 523,5 тенге.

Напомним, что покупать доллары США и другую валюту также можно онлайн через валютную биржу Forex. Таким образом можно подобрать наиболее выгодный курс.

Между тем в Национальном банке Казахстана сообщили, что может повлиять на курс национальной валюты. Среди поддерживающих мер – продажи валюты из Нацфонда.

При этом в Казахстане наблюдается переизбыток наличных долларов старого образца. Их Нацбанк на сумму 48 млн в конце прошлого года вывез в США.