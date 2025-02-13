Доллар торгуется на бирже по курсу ниже 500 тенге

После открытия торгов на KASE стоимость сделок по покупке и продаже доллара США быстро упала ниже 500 тенге. О промежуточных итогах торговой сессии узнали журналисты NUR.KZ.

Сегодняшние торги американской валютой на Казахстанской фондовой бирже (KASE) открылись сделкой по купле-продаже доллара, стоимость которой составила 503 тенге. Но вскоре цены начались снижаться.

Так, по данным на 12:10, цена последней сделки составила 498,05 тенге, а промежуточный средневзвешенный курс был равен 498,48 тенге.

Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, также среагировали на изменения на валютной бирже. Правда, стоимость продажи доллара ниже 500 тенге пока не опустилась.

Так, согласно данным портала Kurs.kz, сегодня в 12:40 у них были установлены следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 498 до 499 тенге, продажа – от 504 до 506 тенге;

покупка – от 498 до 499 тенге, продажа – от 504 до 506 тенге; Алматы: покупка – от 493 до 500,5 тенге, продажа – от 500 до 508 тенге;

покупка – от 493 до 500,5 тенге, продажа – от 500 до 508 тенге; Шымкент: покупка – от 497 до 498,5 тенге, продажа – от 500 до 501 тенге.

Окончательный средневзвешенный курс американской валюты, который на следующий день Нацбанк установит в качестве официального в Казахстане будет известен по итогам торгового дня. Напомним, что вчера он составил 501,31 тенге.