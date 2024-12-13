Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько денег могли бы заработать казахстанцы, вложившись в биткоин в 2024 году

Опубликовано:

Монета биткоина лежит на долларах
Биткоин и доллары. Иллюстративное фото: volody10/Getty Images

Курс биткоина в текущем году побил абсолютные рекорды и даже превысил отметку в 100 тыс. долларов. А сумма заработка от вложения зависела бы от даты покупки криптовалюты. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Курс биткоина в 2024 году достиг рекордной отметки, превысив 100 000 долларов США.
  • Инвестиции в биткоин с начала года могли принести почти трехкратную прибыль, при покупке по цене 42 280 долларов 1 января.
  • Эксперты предупреждают о рисках инвестирования в криптовалюту, особенно при достижении пиковых цен, из-за высокой волатильности рынка.

Биткоин (BTC) является самой популярной и дорогой криптовалютой, с которой практически и начался так называемый "бум" крипторынка.

Приобрести BTC может практически любой казахстанец. А вложение в подобные инструменты может оказаться как очень выгодным, так и крайне рискованным: в некоторые периоды его стоимость росла в несколько раз, а в другие – падала до локальных минимумов, приводя к бумажным убыткам.

За 2024 год данный актив показал мощный прирост. И вот какую доходность можно было бы заработать в зависимости от даты покупки биткоина.

Доходность инвестирования в биткоин

Согласно данным криптовалютной биржи Binance, на 1 января 2024 года один биткоин оценивался в 42 280 долларов США. С учетом актуального на тот момент курса доллара (455,51 тенге) это составляло 19 258 962 тенге.

Это был один из самых низких уровней стоимости криптовалюты в текущем году.

На момент составления статьи BTC оценивался в 100 636 долларов США, а курс доллара в Казахстане резко вырос в начале декабря. Это значит, что по текущему курсу сумма вложений составила бы уже 52 021 767 тенге.

То есть инвестиции в биткоин на любую сумму возросли бы почти в три раза с начала года.

Биткоины и доллары
Биткоины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В целом наиболее благоприятным периодом покупки BTC был январь-июнь 2024 года:

  • после активного роста в марте до 73 тыс. долларов США, биткоин подвергался волатильности и его стоимость колебалась от 70 тыс. до 54 тыс. долларов вплоть до конца октября;
  • курс доллара не превышал 448 тенге.

Купив один биткоин на уровне 60 тыс. долларов США по курсу валюты около 445 тенге, казахстанцы бы потратили 26,7 млн тенге.

А на 12 декабря эти вложения увеличились бы в два раза – до 52 021 767 тенге.

Если хочется купить биткоин сейчас

При инвестировании в те или иные активы важно помнить о рисках, связанных с их волатильностью – то есть изменением рыночных цен.

Дело в том, что биткоин, акции, золото или любой другой актив может как подорожать, так и резко подешеветь. Все зависит от спроса и предложения на торговых биржах.

Особенно риски падения цен и соответствующих убытков возрастают в периоды достижения пиковых цен. То есть инвесторы могут предположить, что актив будет расти и далее, но в итоге цены "разворачиваются", а их денежные вложения сокращаются.

Поэтому, принимая решение об инвестировании в криптовалюту, золото, ценные бумаги или иные активы, важно помнить о рисках и личной ответственности за принятые решения.

Ранее эксперт рассказал, когда можно будет выгодно купить биткоин. А еще были озвучены советы о том, как не потерять на этом миллионы.

Также мы узнали, что подорожало вместе с ростом курса доллара в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Криптовалюта
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2199464-skolko-deneg-mogli-by-zarabotat-kazahstancy-vlozhivshis-v-bitkoin-v-2024-godu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie