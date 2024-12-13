Сколько денег могли бы заработать казахстанцы, вложившись в биткоин в 2024 году

Курс биткоина в текущем году побил абсолютные рекорды и даже превысил отметку в 100 тыс. долларов. А сумма заработка от вложения зависела бы от даты покупки криптовалюты. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Курс биткоина в 2024 году достиг рекордной отметки, превысив 100 000 долларов США.

Инвестиции в биткоин с начала года могли принести почти трехкратную прибыль, при покупке по цене 42 280 долларов 1 января.

Эксперты предупреждают о рисках инвестирования в криптовалюту, особенно при достижении пиковых цен, из-за высокой волатильности рынка.

Биткоин (BTC) является самой популярной и дорогой криптовалютой, с которой практически и начался так называемый "бум" крипторынка.

Приобрести BTC может практически любой казахстанец. А вложение в подобные инструменты может оказаться как очень выгодным, так и крайне рискованным: в некоторые периоды его стоимость росла в несколько раз, а в другие – падала до локальных минимумов, приводя к бумажным убыткам.

За 2024 год данный актив показал мощный прирост. И вот какую доходность можно было бы заработать в зависимости от даты покупки биткоина.

Доходность инвестирования в биткоин

Согласно данным криптовалютной биржи Binance, на 1 января 2024 года один биткоин оценивался в 42 280 долларов США. С учетом актуального на тот момент курса доллара (455,51 тенге) это составляло 19 258 962 тенге.

Это был один из самых низких уровней стоимости криптовалюты в текущем году.

На момент составления статьи BTC оценивался в 100 636 долларов США, а курс доллара в Казахстане резко вырос в начале декабря. Это значит, что по текущему курсу сумма вложений составила бы уже 52 021 767 тенге.

То есть инвестиции в биткоин на любую сумму возросли бы почти в три раза с начала года.

Биткоины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В целом наиболее благоприятным периодом покупки BTC был январь-июнь 2024 года:

после активного роста в марте до 73 тыс. долларов США , биткоин подвергался волатильности и его стоимость колебалась от 70 тыс. до 54 тыс. долларов вплоть до конца октября;

, биткоин подвергался волатильности и его стоимость колебалась вплоть до конца октября; курс доллара не превышал 448 тенге.

Купив один биткоин на уровне 60 тыс. долларов США по курсу валюты около 445 тенге, казахстанцы бы потратили 26,7 млн тенге.

А на 12 декабря эти вложения увеличились бы в два раза – до 52 021 767 тенге.

Если хочется купить биткоин сейчас

При инвестировании в те или иные активы важно помнить о рисках, связанных с их волатильностью – то есть изменением рыночных цен.

Дело в том, что биткоин, акции, золото или любой другой актив может как подорожать, так и резко подешеветь. Все зависит от спроса и предложения на торговых биржах.

Особенно риски падения цен и соответствующих убытков возрастают в периоды достижения пиковых цен. То есть инвесторы могут предположить, что актив будет расти и далее, но в итоге цены "разворачиваются", а их денежные вложения сокращаются.

Поэтому, принимая решение об инвестировании в криптовалюту, золото, ценные бумаги или иные активы, важно помнить о рисках и личной ответственности за принятые решения.

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