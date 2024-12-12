Курсы криптовалют к доллару на 12 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $3,139.25. Сегодня актив торгуется на уровне $99,983.88241367*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 декабря 2024 года составляет $0.28001442*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $240.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,787.68262131*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0793. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63621025*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0062. Курс TUSD 12 декабря 2024 года составляет $1.01914653*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $12.10. Актив торгуется на уровне $115.79382553*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $4.30. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.90021518*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.1267. Криптовалюта сегодня стоит $2.39148155*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.02624. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40729925*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.